Carolina Cruz se sinceró sobre la difícil situación que está enfrentando: “me dan ganas de tirar la toalla”

Luego, la presentadora se describió como una persona terca, disciplinada y enfocada , porque cuando “se me mete algo en la cabeza no hay quién me lo saque, hasta que logro conseguirlo y hasta poder sacarlo adelante”.

Por esta razón, reconoció que el tema de la fundación y de “emprender en lo social ha sido de lo más difícil, porque la situación del mundo es muy difícil, la situación del país es muy compleja, la gente no cree en las fundaciones, la gente piensa que yo me gasto la plata de la fundación”.

Contrario a esto, Carolina Cruz aclaró que “de la fundación yo no recibo un peso”, pero sacarla adelante sola en el tema económico es casi que imposible, “porque las terapias de los chiquitos son muy costosas, porque lograr lo que queremos para su recuperación cuesta. Entonces, estar tocando puertas, estar rogando o estar pidiendo no es fácil, no es sencillo, a mí no me gusta molestarle la vida a nadie”.