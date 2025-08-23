Carolina Gómez y su romance junto a su exitoso novio: un verano lleno de amor

Este año ha sido un periodo lleno de éxitos y grandes satisfacciones para Carolina Gómez, tanto a nivel profesional como personal.

Con la llegada de La Venganza de Analía 2 y su acogida dentro del público, Carolina sigue demostrando que es una de las mejores actrices colombianas.

Pero sus éxitos no solo se ven reflejados a nivel profesional, pues en el campo del amor hay un hombre que la desvela desde hace unos años y con quien decidió pegarse una escapadita a Cartagena.

“Ahora estoy en pareja y él tiene cuatro hijas, para mí eso ha sido un regalo de vida. Tomás (su hijo) me decía ‘estás feliz muñequeando’ y yo ‘es que puedo hablar de cosas de niñas’”, dijo en una entrevista a Pilar Castaño.

¿Quién es la pareja de Carolina Gómez?

El hombre que le roba el sueño a la colombiana es un productor de televisión, con quien vive en México.

Pese a su fama y al reconocimiento que ha adquirido en su trabajo, Carolina es una persona muy discreta con su vida privada.

Solo en contadas ocasiones, ha decidido compartir por sus redes episodios íntimos.

“Se llama Alejandro García, es productor, pero realmente yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido, no tengo nada que esconder, a veces salimos en fotos y todo, pero siento que es algo que me gusta, que me pertenezca, que sea mío y para mí, para mi familia”, había dicho Carolina en una entrevista concedida a SEMANA.

Esta vez, la excepción confirmó la regla, y Carolina decidió compartir su viaje de verano con su amado, durante unos calurosos días en Cartagena.

Fue un viaje en el que aprovechó para compartir con su pareja Alejandro García y las fotos hablan por sí solas. El amor entre la pareja sigue creciendo.

En una de las publicaciones en las que aparece con Alejandro, dejó escrito un emotivo y romántico mensaje: “Colombia y tú: mi paraíso favorito“, escribió, refiriéndose al mágico lugar en donde está disfrutando de la compañía de su novio.

De igual manera, la actriz subió imágenes de atardeceres y otras donde se le ve tomando el sol con tranquilidad.

Tomás Hoyos, el hijo de Carolina Gómez

Tomas Hoyos actualmente reside en Europa, en donde está adelantando sus estudios.

Para la actriz, la relación con su hijo ha evolucionado a lo largo de los años, consolidándose como un lazo afectivo y sanador, tal y como lo expresó en una entrevista concedida a La Red.

La cercanía y la confianza es algo muy importante dentro de la relación con su hijo, por lo que su papel con Tomás no solo ha sido el de ser una madre, sino que se ha convertido en una especie de guía.

Carolina Gómez expresó que la relación con Tomás Hoyos ha evolucionado a lo largo de los años | Foto: Instagram @carogomezfilm