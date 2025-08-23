Suscribirse

Gente

Carolina Gómez y su romance junto a su exitoso novio: un verano lleno de amor

La actriz colombiana estuvo disfrutando de unas románticas vacaciones acompañada del exitoso empresario que ha conquistado su corazón.

Redacción Gente
24 de agosto de 2025, 2:11 a. m.
Carolina Gómez se refirió a comentarios que recibió tras cambio de look.
Carolina Gómez y sus románticas vacaciones en Cartagena | Foto: Instagram @carogomezfilm

Este año ha sido un periodo lleno de éxitos y grandes satisfacciones para Carolina Gómez, tanto a nivel profesional como personal.

Con la llegada de La Venganza de Analía 2 y su acogida dentro del público, Carolina sigue demostrando que es una de las mejores actrices colombianas.

Pero sus éxitos no solo se ven reflejados a nivel profesional, pues en el campo del amor hay un hombre que la desvela desde hace unos años y con quien decidió pegarse una escapadita a Cartagena.

“Ahora estoy en pareja y él tiene cuatro hijas, para mí eso ha sido un regalo de vida. Tomás (su hijo) me decía ‘estás feliz muñequeando’ y yo ‘es que puedo hablar de cosas de niñas’”, dijo en una entrevista a Pilar Castaño.

Contexto: Carolina Gómez sorprendió en Colombiamoda 2025 desfilando para Franklin Ramos, así se vivió el momento

¿Quién es la pareja de Carolina Gómez?

El hombre que le roba el sueño a la colombiana es un productor de televisión, con quien vive en México.

Pese a su fama y al reconocimiento que ha adquirido en su trabajo, Carolina es una persona muy discreta con su vida privada.

Solo en contadas ocasiones, ha decidido compartir por sus redes episodios íntimos.

“Se llama Alejandro García, es productor, pero realmente yo creo que hace parte de mi intimidad y de mi vida privada, y así la resguardo y la cuido, no tengo nada que esconder, a veces salimos en fotos y todo, pero siento que es algo que me gusta, que me pertenezca, que sea mío y para mí, para mi familia”, había dicho Carolina en una entrevista concedida a SEMANA.

Esta vez, la excepción confirmó la regla, y Carolina decidió compartir su viaje de verano con su amado, durante unos calurosos días en Cartagena.

Fue un viaje en el que aprovechó para compartir con su pareja Alejandro García y las fotos hablan por sí solas. El amor entre la pareja sigue creciendo.

En una de las publicaciones en las que aparece con Alejandro, dejó escrito un emotivo y romántico mensaje: “Colombia y tú: mi paraíso favorito“, escribió, refiriéndose al mágico lugar en donde está disfrutando de la compañía de su novio.

De igual manera, la actriz subió imágenes de atardeceres y otras donde se le ve tomando el sol con tranquilidad.

Tomás Hoyos, el hijo de Carolina Gómez

Tomas Hoyos actualmente reside en Europa, en donde está adelantando sus estudios.

Para la actriz, la relación con su hijo ha evolucionado a lo largo de los años, consolidándose como un lazo afectivo y sanador, tal y como lo expresó en una entrevista concedida a La Red.

La cercanía y la confianza es algo muy importante dentro de la relación con su hijo, por lo que su papel con Tomás no solo ha sido el de ser una madre, sino que se ha convertido en una especie de guía.

Carolina Gómez expresó que la relación con Tomás Hoyos ha evolucionado a lo largo de los años
Carolina Gómez expresó que la relación con Tomás Hoyos ha evolucionado a lo largo de los años | Foto: Instagram @carogomezfilm

La exreina considera fundamental adaptarse a las nuevas realidades y retos que enfrentan los hijos, acompañándolos en su proceso de crecimiento personal y emocional.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Carolina Gómez y su romance junto a su exitoso novio: un verano lleno de amor

2. A la cárcel alias Mono Luis, hermano del jefe principal de las disidencias de las Farc, Iván Mordisco

3. EE. UU. refuerza su presencia en América Latina: jefe del Comando Sur anuncia nueva estrategia con aliado clave

4. Iván Duque lanza propuesta para restablecer la aspersión aérea en Colombia, ante posible descertificación por parte de EE. UU.

5. Perfil, recorrido, hora y dónde ver la Etapa 2 de la Vuelta a España 2025

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Carolina GómezRomancenovioRelación

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.