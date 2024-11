Claudia Bahamón reveló la verdadera razón de retirarse los implantes: “tenía dos plásticos”

Claudia Bahamón es una de las presentadoras más conocidas de la farándula nacional. Gracias a su profesionalismo y belleza ha podido destacarse en varios proyectos televisivos de la pantalla chica.

Actualmente, hace parte del programa MasterChef Celebrity en donde realiza la conducción del reality. Bahamón es bastante popular y amada en la cocina más popular de la televisión colombiana, pues se ha ganado el corazón de todos los televidentes y concursantes.

Recientemente, estuvo como invitada al podcast Vos Podés, allí habló de sus inicios en la televisión, de sus quebrantos de salud y de algunos detalles que le ocurrieron en su vida profesional.

En medio de la entrevista, Bahamón reveló la incomodidad que vivió en algún momento de su vida con los implantes mamarios, pues no solo tenía que ver con su salud, sino también con sus ideales ambientalistas.

La colombiana se posiciona como una de las figuras públicas más destacadas del país, no solo por su presencia en proyectos de gran reconocimiento como MasterChef’, sino también por involucrarse en temas ambientales y la preservación del medio ambiente.

La presentadora decidió retirarse los implantes de seno hace algunos meses debido a una penosa situación que vivió con ella misma y con sus propios ideales, pues si bien nunca fue diagnosticada con el Síndrome de Asia cuando empezó a involucrarse en el tema ambiental terminó rechazando sus implantes en sí.

“En ese momento, con lo de mis t***s, sí me sentía muy rara. Yo decía: ‘¿y ahora qué voy a hacer con estos dos plásticos que tengo acá?’. Me sentía extraña, me sentía rara, y decidí sacarlas un día”, contó la presentadora.

En la misma entrevista la colombiana destacó que el proceso para colocarse implantes en el cuerpo es muy similar al daño que las personas le hacen al planeta en relación al plástico, dejando ver que estos dos escenarios tienen puntos en común.

“Todos estos plásticos que les vertemos a los ríos, a los mares, a las montañas, es lo mismo que nosotros nos hacemos cuando nos ponemos esas prótesis”, confesó Bahamón

También quiso aclarar que respeta a todas las personas que deciden ponerse implantes en los senos, destacando que cuando ella lo hizo se sintió muy feliz, razón por la cual no juzga a quienes deciden tomar esta decisión.

Así mismo, aprovechó para revelar varios detalles acerca de la situación crítica que vivió de salud hace algunos meses. Pues, estuvo varios días hospitalizada. Afortunadamente, su pulmón se encuentra regio en estos momentos, sin embargo, tuvo miedo de morir en su momento.

“Fue uno de los episodios más duros que he vivido. Me sentí más allá que acá, pero el pulmón es resiliente como la tierra (...) A los cuatro días estaba muy bien. Me tomó unos meses recuperarme completamente y me siento regia”.

claudia Bahamón | Foto: instagram @claudiabahamon

Bahamón confesó que el percance de salud fue bastante grave y todo fue producto de una mala práctica médica. Pues, la colombiana tiene unas hernias discales y se encontraba realizando una terapia neural y el profesional que la estaba realizando se equivocó y pinchó la pleura generando que uno de sus pulmones colapsara.