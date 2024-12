Claudia Bahamón sufrió un incidente en la cocina de ‘MasterChef’. ¿Qué pasó?

Claudia Bahamón es uno de los rostros más conocidos de la farándula nacional. Inició su carrera en Noticias RCN y desde ese momento no ha parado de cosechar éxitos. La modelo colombiana también ha sido el rostro de importantes marcas de lujo y ha logrado aparecer como invitada en conocidas telenovelas de la pantalla chica, como Yo soy Betty, la fea, Un ángel llamado Azul, Francisco, el matemático, entre otras.

Bahamón se ha convertido en pieza clave dentro de la competencia, no solo por ayudar a los participantes, sino también por sus comentarios jocosos dentro de la competencia. Incluso, cuando la presentadora no se encuentra en el programa, genera gran preocupación entre los seguidores del programa, quienes no dudan en expresar todo tipo de opiniones en redes sociales.