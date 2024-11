Cony Camelo rompió el silencio y se destapó sobre Franko Bonilla; soltó inesperado detalle: “Era incómodo”

MasterChef Celebrity 2024 avanza a paso firme en la programación de RCN, sorprendiendo con emocionantes episodios que ponen a prueba las habilidades culinarias de los participantes. Los famosos siguen aprendiendo y demostrando sus capacidades, buscando entrar en los finalistas de la temporada.

Cada desafío se convierte en una pieza clave para evaluar el desempeño de los concursantes, quienes compiten intensamente para asegurarse en la siguiente fase, la cual promete ser mucho más compleja y estricta. El nivel de exigencia dentro de la cocina es alto, y los jurados, conocidos por su rigor y determinación, no dudan en señalar tanto los platos más destacados como los que no cumplen con las expectativas.

A pesar de las dificultades, los televidentes continúan mostrando su apoyo incondicional a sus favoritos en MasterChef Celebrity, esperando verlos avanzar en la competencia. Algunos concursantes logran brillar gracias a sus propuestas innovadoras, sabores únicos y creatividad, lo que les permite obtener ventajas importantes que podrían marcar la diferencia en esta carrera por llegar a la final.

Sin embargo, recientemente, el formato captó la atención de miles de colombianos, debido a la decisión que tomaron los chef en el reto de eliminación. Cony Camelo se convirtió en la reciente eliminada, despertando reacciones en quienes no la querían ver presente dentro del juego.

Una vez su plato no cumplió con los requisitos y lo esperado por los jurados, quedó por fuera del reality y regresó a sus actividades cotidianas. La famosa se centró en el teatro, musicales y actuación, pasando la página con las críticas que recibía en redes sociales.

Sin embargo, tras abandonar MasterChef Celebrity, Cony Camelo estuvo de invitada en Buen día, Colombia, donde la entrevistaron sobre su paso por el formato de cocina. La actriz respondió sobre todos los detalles que salieron a la luz, refiriéndose también a sus polémicas con Franko Bonilla.

En medio de una prueba, Cony y Franko tuvieron una fuerte pelea en MasterChef Celebrity que se viralizó en redes sociales y causó todo tipo de comentarios. | Foto: Tomada de YouTube RCN

En la charla, la artista se destapó respecto a su excompañero, revelando infidencias sobre cosas que pasaron detrás de cámaras y que no fueron cómodas para ella.

Cony Camelo, protagonista de memes, confesó que el comediante le declaró la atracción que sentía por ella, tornándose todo bastante incómodo de llevar.

“Con ‘Franko’ fue muy incómodo, porque él en algún momento me citó aparte y me dijo: ‘te quiero decir algo, me siento muy atraído hacia a ti. Luego en el chat grupal, también. Me escribió en el chat personal a decirme: ‘Buenas noches, linda, me mandaba fotos de mí’”, contó a los presentadores.

“Todo era muy extraño, porque después me quería sacar. Yo no entendía muy bien qué pasaba y además yo no tenía en quién refugiarme y decirle esas cosas. Me hacía sentir muy incómoda y el programa lo que hizo también fue juntarnos, hacer todo lo posible porque estuviéramos juntos, y eso fue totalmente aún más incómodo para mí”, agregó.

La famosa intentó explicar un poco sobre su pelea en uno de los capítulos, reafirmando que no era por algo personal, sino de la competencia: “La gente, claro, en ese capitulo en el que verdaderamente nos agarramos, donde yo tenía dos preparaciones mías y el tenía que entregar dos, pero no entregó nada”

Viena Ruiz tomó la palabra y preguntó: “¿Quieres decir que ‘Franko’ buscaba algo más que una simple amistad contigo? Lo que das a entender con esos mensajes es eso, que le gustabas”