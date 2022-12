Cristina Hurtado enamora con tiernas fotos celebrando velitas junto a su pequeño Mateo

Desde que Cristina Hurtado empezó en la televisión colombiana se mostró como una mujer con carácter, independiente, trabajadora y muy fuerte, pues aunque derretía a más de uno con su sonrisa, había otras colegas que eran más risueñas y alegres que ella, asunto que nunca fue un impedimento para generar conexiones especiales con los televidentes.

Hoy en día Cristina ha transformado esa fortaleza en un amor maternal que muestra a diario en sus redes sociales, donde publica los momentos más especiales de su vida junto a su esposo, el actor Josse Narváez, y sus tres hijos: Daniel, Juan José y Mateo, siendo este último, el menor, el que más enamora a los más de 6,4 millones de seguidores de la paisa, pues a su corta edad ya es toda una celebridad.

En el último álbum de fotos que publicó la presentadora en su perfil oficial de Instagram se ve cómo ella y su hijo menor celebraron el tradicional Día de Velitas, en el que la mayoría de los colombianos dentro y fuera del país salen a las afueras de sus hogares o a sus balcones para encender velas en gratitud a la Virgen María y con peticiones para el año que está por llegar.

Cristina encendió velas con diferentes palabras y conceptos que quiere fortalecer y mantener en su vida, como la salud, la familia, la abundancia, el amor y muchos más, a las que les dedicó una plegaria, aprovechando la solemnidad de la celebración y de la noche, pues se prestó a la perfección para dicho festejo.

Hubo un detalle curioso para Cristina en este Día de Velitas y es que por primera vez lo tuvo que pasar sola, sin su esposo ni sus dos hijos mayores, pues estaban en compromisos que no pudieron mover; sin embargo, estuvo acompañada de una mujer que ella llama Mayita y el hijo de ella, José Ángel. Pero el verdadero protagonista de la noche fue el hijo menor de Cristina, Mateo, quien está a punto de cumplir su primer año.

El pequeño tenía un look muy navideño con un buso tejido en lana con la imagen del carismático reno Rudolf, el de la nariz roja, que combinó con un gorro café del mismo material, perfecto para la fría noche bogotana. Por su parte, estuvo muy cómoda con un pantalón negro y un buso casi idéntico al de su hijo, que completó con un gorro de Navidad.

Los dos se mostraron amorosos, divertidos y muy tranquilos durante su encendida de velitas. Además, la presentadora quiso compartir sus pensamientos con sus seguidores a través de esta frase: “¡Hoy una noche de velitas atípica! ¡Por primera vez no estoy con mi familia completa, pero estamos unidos de corazón, prendiendo velas con mucha fe desde cada lugar y deseando siempre luz y amor para todos! ¡Mayita y JoseÁngel siempre fieles y amorosos! 🙏🙏🙏”.

Esta época es una de las más especiales para Hurtado, pues ya ha mostrado en varios posts todos los detalles de su Navidad, como el video en el que se ve a su familia en pleno armando el arbolito, que en su proceso tuvo que soportar a la mayoría de los integrantes de los Narváez Hurtado poniéndole cosas tan absurdas como el bastón de la abuela, dejando al recuerdo un momento muy cómico en familia.

“Amo este ‘manicomio’ LOS AMOOOO!! 🎄🎅”, escribió Cristina en su video, que ya cuenta con casi 20 mil ‘likes’ y muchos comentarios donde sus fanáticos alaban la gran familia que tiene la paisa. “De eso se trata la Navidad, hacerlas inolvidables en recuerdos, qué bonita familia”, “¡Claro ejemplo de una familia funcional! No me pasa, pero me encantaría. ❤️🔥🙌”, “Miles y miles bendiciones🙏🙏🙏, se les lleva en el corazón ❤ saludos desde la fantástica”, son algunos de los mensajes del post.