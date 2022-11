Daddy Yankee se fue contra Don Omar: “Sus entrevistas me indignaron, porque obviamente mintió”

Recientemente, el afamado reguetonero Daddy Yankee anunció su retiro de los escenarios y la música, lo que causó gran tristeza entre sus fanáticos. Ello lo hace, según afirmó en medio de una entrevista con el locutor dominicano, Santiago Matías, en su canal de YouTube, Alofoke, debido a que ya se siente realizado.

Asimismo, ‘El Boss’, como se hace llamar musicalmente, habló de varios temas, y destacó que extraña “poder ir al mall (centro comercial), así no fuera a comprar algo”, pero ya no puede disfrutar de eso, porque ya “las personas tienen el celular para grabar, a quien sea”.

A su vez, habló del primer país que visitó como artista, que fue República Dominicana. Luego, Santiago le cuestionó quién se quedaría en el trono [del reggaetón] cuando él se vaya y, aunque se negó a contestar su pregunta argumentando que era el público el que debía elegir-, Bad (Bunny) salió a relucir en la conversación, por lo que el artista destacó su trabajo y dijo que Bad estaba pasando por un buen momento artístico y que era un fenómeno.

Daddy Yankee y Don Omar

Entre tanto, se refirió a la polémica generada entre él y Don Omar, pues mucho se ha hablado de su rivalidad en la industria, luego de la gira ‘The Kingdom’ del 2015, pues el segundo aseguró que le habían desconectado unos cables, previo a su presentación en Las Vegas y ello desencadenó la molestia que generó una evidente división, hasta el sol de hoy.

“En este punto yo siempre le deseo el bien, yo siempre he hablado bien, me he referido bien sobre él. Ha pasado el tiempo, yo dejé eso atrás. Hace poco escuché sus entrevistas y me indignaron porque obviamente mintió y están las evidencias ahí”, manifestó el puertorriqueño.

“Cuando escuché las entrevistas dije ‘wow’, ¿por qué lo hace?, si están las evidencias de que tú sacaste los temas, tú abandonaste el show, no son un invento, son evidencias, está todo ahí palpable para contradecirte y vas a quedar peor”, expresó Yankee.

Además, destacó que Don Omar se ‘rindió'; “no hay excusas ni justificaciones para el fracaso de una persona. Tú tienes que hacer una autorreflexión en ti y no buscar culpables. Es lamentable que él, hasta el último respiro que le queda de vida, va a tratar de justificar que no se rindió y se quitó”.

“Yo nunca quise hablar de esto porque me jugaba a favor a mí, entonces ningún artista tiene el poder de meterle el pie a otro artista, eso es mentira, esa es la mentira más grande que han dicho los artistas. Cuando un artista trata de jugar el papel de víctima, está dando una declaración de derrota pública”, continuó diciendo.

“Si tú buscas la aprobación de la gente a través del papel de víctima, vas a perder. La gente no respeta el papel de víctima, la gente respeta a los hacedores”, dijo de manera contundente.

El puertorriqueño destacó que su competencia -directa- nunca fue Don Omar, por lo que aseguró: “Ustedes nunca vieron mi verdadera competencia. Mi única competencia cercana era Wisin y Yandel. Si alguien te hace una tiradera, no significa que es tu competencia, puede ser que sea tu enemigo, pero no tu competencia”.

También mencionó que las nuevas generaciones -musicalmente hablando- tienen un reto frente a que su música perdure en el tiempo, en una época en la que la inmediatez es el pan de cada día.

El artista fue cuestionado del por qué nunca grabó con VIco C, por lo que hizo énfasis en que él no era un artista de reggaetón, sino de rap, aunque eso no le impedía respetarlo. Respecto a grabar con Tego (Calderón), manifestó que nunca hubo un interés en grabar juntos, pero que se habían visto recientemente y se saludaron con gran aprecio por la carrera del otro.

Sumado a ello, dijo que Gasolina, su primer éxito mundial y el que lo catapultó a la fama, fue conocida en todo el mundo, Japón, Medio Oriente, entre otros: “La gente no sabía qué era reggaetón, la gente sabía qué era Gasolina y quién era Daddy Yankee”.