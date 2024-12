Demi Moore afirma que sus memorias, tituladas Inside Out, hacen parte del redescubrimiento de sí misma y que no le importa que su reputación se vea afectada por lo que cuenta en él.

La infancia, cuando era Demi Gene Guynes, fue un presagio de los traumas que luego la acorralarían. Era hija de un par de exhippies, Dan y Virginia Guynes, que se veían a gatas para llegar al fin de mes y tenían una relación destructiva. Virginia estaba muy afectada emocionalmente e intentó varias veces suicidarse con sobredosis de drogas.

“Me acuerdo de mí misma usando mis pequeños dedos de niña para sacar las pastillas que mamá había tratado de ingerir, mientras mi padre le tenía la boca abierta y me decía qué hacer”, escribe sobre uno de esos episodios y concluye: “Algo muy profundo cambió ese día y nada volvió a ser como antes. Mi niñez se había acabado”.

“Cuando estaba jovencita, fui obligada a servir para algo. No habría sido amada de no ser así. Mi valor estaba ligado a mi cuerpo”

El presagio resultó cierto, pues su adolescencia y juventud tampoco serían un jardín de rosas. Quedó en choque al descubrir que Dan Guynes no era su padre biológico, sino Charles Harmon, un piloto de la fuerza aérea estadounidense que dejó a Virginia a los dos meses de casados y cuando ella aún no había nacido. A los 15 años fue violada, algo de lo cual no había hablado nunca, a los 16 se voló con un guitarrista y a los 17 lloró el suicidio de Dan.