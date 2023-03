Diego Guauque no recibió quimio y enfrenta nueva batalla contra el cáncer; recordó a amigo que murió hace poco

Diego Guauque sorprendió en enero pasado a sus seguidores al confirmar que fue diagnosticado con cáncer. El reconocido periodista reveló que tiene un leiomiosarcoma, que es calificado por las entidades oncológicas como un sarcoma poco frecuente.

“Ayer estaba en el oncólogo, y ya me dieron el resultado del sarcoma exacto. Yo antes les había dicho que tocaba saber el nombre y el apellido. Se llama leiomiosarcoma, ese es el que yo tengo. Es buenísimo que ya se sepa esto porque ya se puede establecer cuál es la medicina que me tienen que inyectar para acabarlo”, explicó en aquel momento.

Tras este anuncio, el bogotano ha estado bastante activo durante las últimas semanas en las redes sociales, en las que ha contado algunos detalles sobre el tratamiento que esta recibiendo. Asimismo, este lunes señaló que no le pudieron realizar la tercera sesión de quimioterapia.

El comunicador precisó que los últimos exámenes de sangre que le practicaron no salieron del todo bien, por lo cual tendrá que someterse a un nuevo procedimiento y recibirá su primera transfusión.

“La semana pasada me iban a hacer mi tercera quimioterapia, pero primero me hicieron unos exámenes de sangre y no salieron del todo bien, porque he perdido mucha sangre y aparecieron bajitas las plaquetas. Entonces, el oncólogo me dijo que prefería hacerme una transfusión de sangre antes”, indicó inicialmente.

Guauque, de igual manera, aprovechó el momento para recordar uno de los últimos consejos que le dio Thomas Bernal Vega, quien falleció hace unos días luego de perder la batalla contra la leucemia.

“¿Ustedes recuerdan a Thomas? Dentro de las cositas que me alcanzó a contar, me dijo que las transfusiones eran buenas, porque lo dejaban a uno más fuertes y con más ganas de comer. Estoy cogiéndome de esa idea para la transfusión de mañana, que me deje mucho más fuerte”, agregó el reportero.

Luego, concluyó: “Eso me dijo Thomas dentro de las últimas cositas que alcanzamos hablar, pues a él sí que le hicieron varias transfusiones de sangre. Estoy esperanzado a que eso suceda, pues es la primera vez que me lo van a hacer. La tercera quimioterapia me la harían el próximo viernes”.

Pese a que lo conoció hace unas semanas, el bogotano logró entablar una bonita amistad con Thomas, quien luchó por su vida hasta el último instante. Incluso, le realizó una entrevista para que todos conocieran su historia.

En el diálogo con el menor, el periodista de Caracol Televisión confesó que este le dio varios consejos para afrontar esta dura enfermedad, así como su motivación para seguir en este mundo terrenal.

“Los invito a que sigan a mi amigo Thomas. Tiene diez años y lleva dos luchando contra una obstinada leucemia. Ese día, en su casa, me dijo que suma más de 30 quimioterapias buscando la manera de hacerle el quite a la muerte”, manifestó en aquella oportunidad.

Finalmente, contó: “‘¿Por qué quieres seguir con vida?’, le pregunté. ‘Porque quiero ver cómo crece mi hermanita de 18 meses y porque quiero ser un gran paleontólogo’, me respondió sin titubeos. Es un berraquito muy valiente y dueño de unas frases que desarman a cualquiera por su nivel de madurez. A mí me dio varios consejos para afrontar esta enfermedad”.

Cabe mencionar que Diego Guauque aseguró que el deceso de Thomas se trataba de una dura perdida en medio del proceso personal que está viviendo en su lucha contra el cáncer.