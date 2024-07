Diego Sáenz se dejó ver muy acaramelado con su nueva novia; es exesposa de reconocido actor

En este programa de entretenimiento culinario estuvo participando junto con su ex pareja, la ex reina de belleza Laura Barjum, con quien tuvo una relación por largos años y que llegó a su fin luego de que se terminara el programa. Aunque se especuló en redes sociales que se debía a una tercera persona, los involucrados aclararon que no fue así, simplemente su historia se acabó.

Diego Sáenz tiene nueva novia, luego de terminar con Laura Barjum

¿Quién es el ex esposo de Cristina Warner, actual pareja de Diego Sáenz?

La actriz española estuvo casada con el también actor español Emmanuel Esparza, quien es reconocido en Colombia por su recordado papel de Alejo Sabaraín en la novela La Pola. La ex pareja confirmó la noticia de su separación en el mes de octubre de 2020 luego de que intentaran recuperar su amor en varias oportunidades y no lo lograran.

Ruptura de Diego Sáenz y Laura Barjum

Fue el cantante y presentador quien confirmó la noticia de su ruptura, luego de dos años de relación, en sus redes sociales: “Terminamos hace varias semanas. No tiene nada que ver Masterchef porque pues esto lo terminamos de grabar hace un rato ya [...] Nosotros nos conocimos como amigos y como buenos compañeros de trabajo [...] hay cosas que como pareja ya no están funcionando y es muy sensato hacer un “stop”, nos queremos, sigámonos amándonos, somos muy buenos amigos”.

y agregó: “Yo estoy tranquilo porque aquí no pasó nada de irrespeto, desleal, no pasó nada, creo que no hay que meterle tanto drama… las personas terminan, las personas pueden terminar y no precisamente por algo malo”.