A Laura Barjum la vieron con actor en evento, luego de su ruptura con Diego Sáenz

“Terminamos hace varias semanas. No tiene nada que ver Masterchef porque esto lo terminamos de grabar hace un rato ya. Yo la amo. Nosotros nos conocimos como amigos y como buenos compañeros de trabajo [...] hay cosas que como pareja ya no están funcionando y es muy sensato hacer un stop. Nos queremos y somos muy buenos amigos”.

Según el programa de entretenimiento, David llegó con sus compañeros de la novela de Caracol, Juanita Molina y Juan Guilera, pero al ver a Laura se ubicó a su lado. Sin embargo, se debe mencionar que entre ellos no hubo muestras de afecto, por lo que no se puede hablar de coqueteos o relaciones.

“Yo estoy tranquilo porque aquí no pasó nada de irrespeto, desleal, no pasó nada, creo que no hay que meterle tanto drama… las personas terminan, las personas pueden terminar y no precisamente por algo malo”.