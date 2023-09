Diego Sáenz confirmó su ruptura con Laura Barjum: “Yo la amo, pero somos amigos”

Durante la conversación que mantuvo con los presentadores del programa y ante las mil preguntas que tenían tanto ellos como los seguidores sobre su relación con la ex reina de belleza y también ex participante del mismo reality Laura Barjum, el músico reveló que su noviazgo terminó, pero aclaró que fue en los mejores términos.

Y añadió: “Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”.