Seguidores de famosa pareja de ‘Masterchef’ se preguntan si terminaron ¿qué pasó?

Sin embargo, llegó el momento en el que la famosa no logró convencer a los jurados y quedó eliminada, motivo por el que no pudo ocultar su tristeza al tener que abandonar el programa y a su pareja hasta que se definiera su rumbo, ya sea como el siguiente eliminado o el ganador del concurso.

No obstante, las grabaciones de ‘MasterChef Celebrity’ se llevaron a cabo hace varios meses, por lo que se supone que actualmente estarían juntos pero, contrario a eso, sus seguidores han notado que no han vuelto a publicar nada que los relacione a través de sus redes sociales, razón por la que se empezaron a difundir rumores sobre su posible ruptura amorosa.

Dichas especulaciones han tomado fuerza porque la ex Señorita Colombia ha mostrado que se encuentra de viaje en Los Ángeles, Estados Unidos. Por esta razón, ante las dudas de quienes creen que ya no están juntos, Barjum decidió romper el silencio en diálogo con Mañana Express para contar cuál es su verdadera situación actual con el locutor.

Según Laura Barjum, está en Estados Unidos estudiando en una de las mejores academias de arte para poder consolidar su carrera gracias a que se ganó una beca. “Yo recuerdo en el 2012 cuando me mudé a Bogotá y mis maestros hablaban de estudiar en Los Ángeles, y no me las creo que esté acá, en el que adicionaron más de 1000 personas y solo pasamos 30″, detalló la también actriz mientras hablaba con Santiago Vargas.

“Hemos tenido nuestras dates (citas) a larga distancia, me acompaña a caminar y me da risa porque acá camino todo el tiempo, me encanta caminar porque Los Ángeles es divino. Enseguida lo llamo, me pongo audífonos y arranco”, mencionó la exreina.