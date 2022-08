“Dios mío, ¿qué estamos haciendo?”: la pesadilla que vivió Yina Calderón el fin de semana

Durante el fin de semana, la empresaria de fajas y Dj de guaracha, Yina Calderón, cambió las fiestas y el trabajo por un plan al aire libre: se fue a acampar.

Como suele hacerlo la influencer, a través de historias de Instagram contó que su hermana Leonela la invitó a esta actividad en el Embalse del Neusa, un ecosistema que está situado entre Tausa y Cogua, en el departamento de Cundinamarca y es muy popular para hacer camping.

La travesía comenzó el sábado 27 de agosto, cuando la ex protagonista de novela dio a conocer que se estaba alistando con sus allegados para emprender el viaje fuera de la capital. En un principio, todo parecía un plan tranquilo y de reconexión, pero luego sus declaraciones se fueron transformando.

Dicho ecosistema tiene una temperatura fría, algo que a Calderón lo le gustó. La emprendedora tenía en mente que el Neusa era un espacio más recreativo y que no estaría constituido por solo “monte”.

“Mi hermana nos trajo al Neusa. Le hemos dado y le hemos dado -manejando-, está haciendo un frío. Vinimos a acampar, pero yo no veo sino monte, tengo un miedo (...) ¡Auxilio! Leonela no nos dijo que era por aquí”, explicó con risa nerviosa la también creadora de contenido.

Sin embargo, a pesar de las dificultades, la influencer logró llegar con su familia. Pero las consecuencias las sufrió su lujosa camioneta, ya que el lugar por el que se transportaron no fue el más adecuado. “Ahora sí, me tiré todo”, detalló.

Es así como un día de relajación, se convirtió en una pesadilla para la empresaria de fajas: “Leonela me dijo que vamos a acampar y yo pensé que era un charquito, ahí no más. En la mitad de la calle y tirados, como si nada, con el carro desbaratado. (...) A mí no me parece chistoso”, se escucha decir a Yina Calderón.

Luego de esto, ya estando en el lugar, no había vuelta atrás y la influenciadora mostró en redes que prosiguió con el plan de acampar. De este modo, es posible ver que llegando la noche del sábado se prepararon e inflaron colchonetas, trataron de prender una fogata y organizaron las carpas para descansar. No obstante, sin esperar que el día sería peor, la figura pública confesó no haber comido.

“Vamos re-mal con la comida, no nos llamen para el ‘Desafío’ porque no servimos para eso. Nuestros chorizos y arepas siguen ahí, porque no pudimos prender -la fogata-”, confesó.

Terminó el día y esperando mejoras para el domingo 28 de agosto, Calderón no durmió de la mejor manera. De acuerdo con sus relatos, pasó una mala noche, le dieron calambres y los colchones se desinflaron. Incluso, calificó el plan de acampar como “chimbo”.

“Lo mío no es acampar, me retiro literalmente, legalmente y oficialmente de la ‘acampación’. Mis respetos para la gente que acampa y prende leña, no pudimos prender leña y está todo lo del asado. Fue imposible”, comentó la emprendedora y polémica mujer que lo único que pudo ingerir fue, por lo menos, una arepa.

De este modo, y grabando la olla con la parrilla a medio prender, Yina Calderón no tuvo reparo y entre sus últimas apariciones en historias de Instagram dijo: “Ni siquiera la aguapanela nos ayuda. Dios mío, ¿qué estamos haciendo?”

A continuación, las declaraciones de la emprendedora que luego de dar a conocer que su reality de YouTube no resultó como esperaba y fracasó, se fue a acampar fuera de Bogotá; pero eso tampoco le salió como ella esperaba: