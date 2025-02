Dj Exotic se reencontró con su hijo, luego de sobrevivir a balacera; lo recibió de sorpresa

Su familia ha estado al pendiente de los cuidados del Dj y recientemente, fue su expareja la Dj y empresaria Marcela Reyes , quien lo sorprendió con la visita de su hijo Valentino, a quien no ve desde hace mucho tiempo.

“La felicidad de mi hijo siempre será la mía. Cuando que el milagro se hizo realidad, no dudé ni un solo segundo en llevar a mi bebé a ver a su papá” , fue lo primero que escribió.

Además, aseguró que “fue un día muy importante para él, y como toda una mamá leona, estuve a su lado acompañándolo en cada momento. El amor de madre es incansable, mi compromiso con su felicidad no tiene límites”.

“Bueno, estamos muy felices porque es la primera vez que Valentino va a ver a su papá, después de dos meses y medio […] es la primera vez que vienes a la clínica y el papá no sabe, no tiene ni idea que viene”, dijo Marcela.

En las historias, se pudo ver la cara de sorpresa de Dj Exotic en cuanto vio entrar a su hijo, y de esta forma se confirmó que realmente él no sabía que por fin, después de un largo tiempo, iba a ver a su pequeño hijo.

Marcela Reyes confesó que Dj Exotic estuvo clínicamente muerto

“Desde que me dieron la noticia, tomé un vuelo y llegué rápidamente. Es algo que nunca había contado, no sabíamos cómo iba a despertar. En ese instante, no había nada que hacer por él. Estuvo 20 minutos sin signos vitales, sin vida, y si sobrevivía, lo más probable era que quedara con muerte cerebral”, relató Reyes.