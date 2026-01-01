Donald Trump expuso su deseo de Año Nuevo junto a su esposa Melania, quien conquistó en destacada velada

El 31 de diciembre de 2025 el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró la culminación del año y el inicio de 2026, uno que según él, promete, tanto en su país como a nivel mundial.

El mandatario norteamericano estuvo junto a su esposa, Melania Trump, su hijo, sus hijastros y demás personas en Mar-a-Lago, su casa blanca de Invierno en Florida, para darle la bienvenida al año que ya corre algunas horas en el reloj.

Donald Trump: Año Nuevo 2025. Foto: Getty Images

Minutos antes de que el reloj marcara la media noche, en el gran evento que se llevó a casa en su casa, Donald Trump recibió la pregunta de cuáles eran sus deseos para nochevieja.

“Señor presidente, ¿Tiene algún propósito de Año Nuevo?“, le preguntaron.

Ante este interrogante, el mandatario expresó mientras tenía a su esposa de la mano: “Paz. Paz en la tierra”.

La respuesta del mandatario causó centenares de respuestas de personas opositoras, pero también que día a día están de acuerdo con sus pensamientos y decisiones.

“Trump quiere la paz en la Tierra después de años en que los medios lo tildaran de belicista. Es curioso cómo quienes promovieron guerras interminables ahora se burlan de él por decir lo único que todos dicen querer”; “La paz realmente empieza con un liderazgo como este. Me encanta ver la esperanza en acción”; “Un simple deseo que conlleva mucha esperanza, con la esperanza de que inspire un cambio real y unidad en el año que viene”; “Cuanto más hablen los políticos de la paz, menos probable será que esta se concrete”, son algunos de los comentarios.

Pese a los comentarios, se viralizó en redes un video del presidente junto a sus nietos y allí también se habló de cómo es en su rol de abuelo.

Melania Trump conquistó en la noche de Año Nuevo

Si bien su respuesta llamó la atención de miles una vez se viralizó en redes, quien también captó muchas miradas por su impecable apariencia fue su esposa, Melania Trump.

Para la noche de Año Nuevo, la primera dama de Estados Unidos utilizó un vestido de la firma The New Arrivals que tenía un corte midi, tirantes y un escote que favorecía a su cuerpo.

Además, Melania acentuó aún más su cuerpo con un cinturón del mismo tono del vestido, un plata satinado cubierto de lentejuelas plateadas.

Melania Trump en la velada de Año Nuevo junto a su esposo, Donald Trump. Foto: Getty Images

Para añadir estilo elegancia y poder a su outfit de la noche, Melania utilizó unos tacones altos de la marca Christian Louboutin.

Lo único ausente en su look fueron los accesorios, ya que en su vestimenta ya tenía bastante brillo, por lo cual optó solamente por unos aretes bastante discretos.