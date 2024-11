Él es el novio del hijo menor de la Gorda Fabiola; es empresario y llevan varios meses juntos

Su muerte fue el desenlace de una larga batalla contra problemas de salud que, con el tiempo, debilitaron su cuerpo hasta el punto de no poder resistir más. Aunque recibió atención médica especializada y mostró fortaleza en luchas previas, esta vez no logró superar los complicados retos que enfrentaba.

“Dicen que uno de los actos de amor más grandes es ‘soltar, dejar, ir’; pero nadie habla de lo complejo que es hacerlo. Un amor que perduró casi una vida entera no es fácil de soltar, menos cuando el día a día estaba lleno de sus carcajadas, aromas, sabores y esencia. Me atrevería a decir que, en esta situación, es muy fácil caer en la negación. Sin embargo, la realidad impacta al sentir su vacío físico del día a día, faltar aquel cuerpo que luzca sus prendas y/o contemplar el altar acompañado de un cofre caoba donde restan sus cenizas. Ese el golpe más doloroso del mundo ”, escribió en el mensaje que acompañaba una sentida foto.

“La decisión tomada varía de acuerdo a los procesos personales de cada quien, no hay límite de tiempo aquí. En mi caso particular, tomó dos meses empezar a aceptar y reconstruir mis planes de vida, ahora sin mi mamá en este plano, una elección que ha costado largas reflexiones, lágrimas y mucha verraquera. Pese a todo, ha sido lo que he encontrado más apropiado para mí”, apuntó.