Hijo de la Gorda Fabiola habló del giro que le dará a su realidad tras perder a su mamá: “Mi vida cambió”

“La decisión tomada varía de acuerdo con los procesos personales de cada quien, no hay límite de tiempo aquí. En mi caso particular, tomó dos meses empezar a aceptar y reconstruir mis planes de vida, ahora sin mi mamá en este plano, una elección que ha costado largas reflexiones, lágrimas y mucha verraquera. Pese a todo, ha sido lo que he encontrado más apropiado para mí”, apuntó, desatando reacciones en sus seguidores.