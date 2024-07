El famoso Empire State de Nueva York se viste con la bandera de Colombia este 20 de julio; una exreina está detrás del homenaje

En diálogo con SEMANA , Taliana no ocultó su alegría: “Este momento llena mi corazón de un profundo orgullo patrio y caleño. Este reconocimiento es para todos los caleños y caleñas que día a día trabajan incansablemente por nuestra ciudad”.

El regreso de la fea

Este viernes se estrenó en Prime Video la nueva temporada de una historia que partió en dos la televisión en Colombia. Esta vez bajo el nombre de Betty la fea, la historia continúa, los televidentes podrán acercarse a la vida de Beatriz Pinzón Solano más de dos décadas después, ahora divorciada y con deseos de no seguir formando parte de Ecomoda.

Parte del elenco se reunió esta semana con medios de comunicación en un hotel del norte de Bogotá para contar detalles de lo que implicó revivir este mítico personaje y traerlo al presente, en tiempos en que se pide que las mujeres no sean valoradas solo por su belleza.

No hay quinta mala

Sofía Vergara se metió en la titánica tarea de desmarcarse de los papeles de comedia en los que siempre la habían encasillado desde que arribó a la industria del entretenimiento en Estados Unidos, dos décadas atrás. Y como esa oportunidad no llegó de manos de los productores, ella la misma la buscó.

Joe Manganiello, ex de Sofía Vergara, rompió el silencio y desmintió motivos de su ruptura: “Ese nunca fui yo”

Bajos instintos

Ahora, con 66 años, la actriz de Hollywood sorprendió a sus seguidores en Instagram y demostró que, pese a su edad, no ha perdido ni un ápice de su carisma y sensualidad. Ella compartió una fotografía en la que, con la misma elegancia, recreó el famoso cruce de piernas. En la imagen se puede ver a Stone en lencería de color fucsia y una actitud cautivadora que sigue intacta.

“Como si no hubiera pasado el tiempo” y “Como los buenos vinos”, fueron algunos comentarios de los seguidores de la diva en sus redes sociales. Varios de ellos destacaron que no solo es conocida por su belleza y talento en la pantalla grande, sino también por su impresionante inteligencia. Con un IQ de 154, se sitúa en el rango de los superdotados.

¿Falta de humanidad?

El mundo del entretenimiento se sacudió con la partida de la actriz Shannen Doherty, recordada por su papel de Brenda en Beverly Hills, 90210 . La artista murió el pasado 13 de julio rodeada de sus seres queridos, pero la última etapa de su vida no fue nada fácil por cuenta de su exesposo, el fotógrafo Kurt Iswarienko.

Su amiga Tara Furiani lo criticó por su falta de “humanidad” durante la amarga batalla de divorcio, que se inició en abril de 2023. Lo acusó de no querer pagar lo que correspondía en el divorcio. “La vida es muy dura, es aún más dura con cáncer y sin el apoyo que pensaste que tendrías (...). Si tienes oportunidad de ser una persona decente, tómala. No tienes idea de lo que las personas están enfrentando y atravesando”, dijo.

Suena Marbelle

Después de varios meses de silencio musical, Marbelle presentó a su nuevo ‘hijo’, Me siento sola , una poderosa balada romántica que promete tocar el corazón de sus seguidores. Esta canción es una reinterpretación de uno de los grandes éxitos de la icónica cantante Tormenta.

En esta versión, Marbelle la entona acompañada de su grupo de mariachis. Según la cantante vallecaucana, la letra de Me siento sola “refleja los sentimientos de aquellos que han experimentado la pérdida de un amor y la lucha interna por superar el vacío que deja (...) Esta recopilación de joyas musicales busca que las nuevas generaciones puedan escuchar este tipo de letras que ya no se consiguen tan fácilmente y también es un homenaje a la buena música y a esas canciones que no se volverán a hacer”.