El último mensaje de Chuck Norris: la lección de vida del actor que conmovió a sus seguidores

El actor Chuck Norris falleció a los 86 años este jueves 19 de marzo, según confirmó su familia, una noticia que rápidamente generó reacciones y dejó de luto tanto a Hollywood como a la industria del cine.

La información se dio a conocer a través de un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que sus familiares explicaron que el actor murió en Hawái, acompañado por sus seres queridos y en un ambiente de tranquilidad.

¿De qué murió Chuck Norris? Su familia se pronunció en redes y habló del “repentino” fallecimiento del actor

Reconocido por su participación en películas como The Delta Force y Missing in Action, Norris fue una figura icónica del cine de acción durante décadas.

En el comunicado, la familia también pidió respeto por su privacidad, dejando claro que no revelarán las causas del fallecimiento. “Aunque preferimos mantener las circunstancias en privado, queremos que sepan que estaba rodeado de su familia y en paz”, señalaron en el mensaje con el que confirmaron su partida.

Último mensaje de Chuck Norris

Luego de que su familia confirmara su muerte, tomó demasiada fuerza el último mensaje que Norris publicó en su cuenta de Instagram con un video de él entrenando y celebrando su cumpleaños número 86, el cual fue el pasado 10 de marzo.

“No envejezco. Subo de nivel”, fue lo primero que escribió el famoso actor, destacando que para él la edad no era un impedimento, sino una forma de avanzar.

“Hoy cumplo 86 años. No hay nada como un poco de diversión en un día soleado para sentirse joven. Estoy agradecido por un año más, por gozar de buena salud y por la oportunidad de seguir haciendo lo que me apasiona”, señaló mostrándose muy agradecido por el tiempo que la vida le había regalado, y en el cual pudo hacer muchas cosas que lo mantuvieron feliz.

Por último, aprovechó su post para agradecer a todos sus fanáticos por haberlo acompañado a lo largo de sus 86 años: “Gracias a todos por ser los mejores fans del mundo. Su apoyo a lo largo de los años ha significado para mí más de lo que jamás podrán imaginar. Que Dios los bendiga, Chuck Norris”.