Emiro recibió desgarradora noticia tras salir de ‘La casa de los famosos’; terminó afectado por delicado tema: “Me siento culpable”

“Atropellaron a mi abuelo y le dijeron: ‘Costa no toca costa’. Para mí fue muy difícil la noticia porque yo puedo tolerar todo lo que digan sobre mí, lo que puedan comentar, pero ya cuando tocan a la familia o se meten con la vida (...) es otra cosa. Mi abuelo está hospitalizado, lo tuvieron que operar ayer. Te imaginas haber estado cuatro meses y medio y que de lo primero que me entere es que lo atropellaron, me siento culpable”, contó.

“Sé que no es mi culpa, es algo que no puedo controlar, pero es mi familia”, agregó.

Esta situación también fue comentada por Melissa Gate en entrevista con La Mega, pues no se sentía bien al ver que su amigo no podía regresar a su hogar por culpa de los malos tratos que le daban. La paisa manifestó que esto le parecía inaudito, ya que el reality había acabado.

“Controlen a sus fandom. Hay un compañero que en este momento no puede ir a su casa, por lo que ya saben que pasó. A mí eso me duele, porque me pongo en su lugar y digo: ‘Donde me digan que no puedo ir a Medellín, es doloroso’. Quería marcar la historia para bien, pero salir y encontrarme con esta ola de odio, que mis compañeros estén sufriendo de violencia... se está repitiendo el ciclo”, afirmó, entre lágrimas.