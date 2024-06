En medio de la situación de salud del papá de Shakira, fans recuerdan emotiva canción que compuso tras una tragedia familiar

En los últimos días, se ha hablado mucho de la salud de William Mebarak, reconocido en el mundo del entretenimiento por ser de Shakira, pues desde sus inicios ha estado presente impulsando su carrera y dando todo de sí para que se convirtiera en una de las artistas colombianas más importantes de todos los tiempos.

Esto ha hecho que, los fans de la barranquillera le tengan un gran cariño al hombre, pues a pesar de su avanzada edad, continúa presente en la vida de su hija y se encarga de algunos de los asuntos relacionados con su carrera en la industria de la música.

LAS VEGAS, NV - NOVEMBER 09: (L-R) William Mebarak Chadid, honoree Shakira and Nidia Ripoll attend the 2011 Latin Recording Academy Person Of The Year honoring Shakira held at the Mandalay Bay Resort & Casino on November 9, 2011 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Rodrigo Varela/WireImage) | Foto: WireImage

La canción que Shakira le escribió a su padre en medio de una tragedia familiar

En los años en los que Shakira estaba iniciando su carrera musical, ocurrió un lamentable hecho en su familia, pues uno de sus medios hermanos, es decir, un hijo de William Mebarak con otra mujer, sufrió un fuerte accidente vehicular que terminó con su vida a la corta edad de 19 años. Esto afectó fuertemente a su padre, pues mantenían una estrecha relación llena de confianza y amor.

LAS VEGAS, NV - NOVEMBER 09: William Mebarak Chadid and Shakira attend onstage at the 2011 Latin Recording Academy person of the year honors Shakira held at Mandalay Bay Resort and Casino on November 9, 2011 in Las Vegas, Nevada. (Photo by Michael Tran/FilmMagic) | Foto: FilmMagic

Al notar los cambios que su padre empezó a experimentar en su estilo de vida, e incluso, en su manera de vestir, Shakira escribió Gafas oscuras, pues desde la partida de su hijo, el escritor libanés optó por utilizar este accesorio para ocultar la inevitable tristeza que se plasmaba en sus ojos.

“Tus gafas oscuras me hacen vibrar cada vez que te ocultan, tus gafas oscuras me hacen sentir que yo soy de otro lugar y cuando me miras se encoge mi cuerpo y me hago chiquita, y cuando me miras me atrapa tu mundo y me siento distinta. Tus gafas oscuras me hacen de poco, y no sé lo que pasa, tus gafas oscuras, intrigantes, misteriosas a cualquier uno impacta”, dice la primera parte de la composición que hizo Shakira en su infancia.

Madre de Shakira reaparece visitando a su esposo. | Foto: Tomada de Instagram @shakira

“Cuando me miras me quitas la vista y me robas el alma, detienes el tiempo, detienes mi mente y se acaba la calma y solo las culpas las son de esas gafas oscuras (...) Llévame, ocúltame en tus gafas oscuras, ayúdame a hacer ilusión en mi mente”, continúa.

¿Qué se sabe de la salud del padre de Shakira?