Aseguran que Yolanda Saldívar, asesina de Selena, desea trabajar con Shakira y preocupa a sus fans

Saldívar le habría disparado porque Selena habría descubierto que le estaba robando dinero, lo que generó una discusión en la que terminó accionando el arma sin intensión, tal y como lo comentó la señalada asesina en Selena & Yolanda: The Secrets Between Them, serie documental lanzada en febrero de este año, y en la que a casi a 30 años de la muerte de la cantante, se refirió a aquel día.