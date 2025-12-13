El mundo artístico está de luto tras conocerse este sábado 13 de diciembre, el fallecimiento de Abraham Quintanilla, padre de la cantante Selena Quintanilla, a sus 86 años.

La noticia fue confirmada por su hijo Abraham Isaac Quintanilla, quien a través de sus redes sociales informó a sus seguidores sobre este lamentable momento para la familia.

“Con gran dolor, les hago saber que mi padre falleció hoy”, dijo el también artista en su cuenta personal de Instagram junto a una foto de su padre.

Hasta el momento, la familia Quintanilla no ha emitido un comunicado explicando las circunstancias del fallecimiento del padre de Selena ni en qué lugar de Estados Unidos fue el deceso.

Abraham Quintanilla, quien tenía 86 años, nació en el seno de una familia de origen mexicano en el año 1939 en la ciudad de Corpus Christi, en el estado de Texas.

Este hombre hizo parte de Los Dinos, grupo al que se integró en su adolescencia y desde donde dio inicio a su carrera artística, después de abandonar la secundaria.

Selena en la edición 36° de los Premios Grammy, el 1 de marzo de 1994 y celebrado en Nueva York, donde ganó en la categoría 'Mejor álbum méxico-americano por 'Live', de 1993. | Foto: Getty Images

Para el año 1959, esta agrupación musical se consolidó entre las mejores, recibieron un reconocimiento regional tras sus sencillos de la época como So hard to tell y Give me one more chance.

Pese al éxito que alcanzaron, el grupo tuvo enfrentamientos de discriminación racial poco después, lo que limitó una proyección mayor en la industria musical de la época. En el año 1984 Los Dinos y Selena hicieron historia al firmar su primer contrato discográfico.

Abraham Quintanilla fue uno de los mayores ejes en la carrera de su hija Selena, quien desde un principio supo del talento artístico que su hija tenía y la apoyó por ese camino hasta el día de su muerte.