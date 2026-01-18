Yeison Jiménez, Jenni Rivera y otros artistas que habrían anticipado su muerte en sueños

Tras varios días de la muerte del reconocido cantante de música popular Yeison Jiménez, sus más fieles admiradores han revivido algunas de sus entrevistas más importantes con el fin de recordar algunos de los momentos más importantes de su carrera y honrar el trabajo que hizo por el género durante varios años.

En medio de todos los videos que se compartieron con nostalgia, sobresalió una entrevista con el actor Juan Pablo Raba para su programa digital Los hombres sí lloran, en donde abiertamente contó que en varias ocasiones soñó con que iba a fallecer en un accidente aéreo.

El cantante de música popular murió en un accidente aéreo el 10 de enero de 2026. Foto: Instagram @Yeison Jiménez - Semana

Este fue el accidente que Yeison Jiménez vio en sus sueños

El intérprete de Bendecida y Ya no mi amor se sinceró frente a las cámaras y recordó detalles del accidente aéreo que pudo ver en sus sueños.

“Yo me empiezo a soñar un tema muy delicado y es que íbamos a tener un accidente. Lo veo tres veces en mi **** accidente. Nunca he dicho esto, nadie lo sabe. Tres veces, dos sueños en España. El señor me muestra todo lo que tenía que hacer. Todo lo que tenía que hacer. Yo tengo un avión. Yo me soñé dos veces en España, en gira en España, que yo llego a Olaya, en Medellín, que el capitán me dice ‘Yei, estamos listos’”.

“Te odiaba”: Ciro Quiñónez se enfureció con Giovanny Ayala tras críticas al homenaje a Yeison Jiménez

Posteriormente, al momento de poner en marcha la aeronave, le informan sobre una falla técnica, situación que despertó la preocupación del cantante y encendió una fuerte señal de alerta.

“Luego el man prende el avión, despega‚ y cuando regresé me dice: ‘Se me soltó un tubo, pero no pasó nada, ya lo corregimos, ya pusimos todas las correcciones. Vámonos’“, contó.

No obstante, de acuerdo con el testimonio del cantante, la aeronave perdió el control y terminó estrellándose contra el suelo, provocando la muerte de todas las personas a bordo.

@candelaestereo En el más reciente episodio del podcast de Juan Pablo Raba, el cantante Yeison Jiménez reveló una impactante confesión: tuvo tres sueños premonitorios donde veía que sufría un acc1d3nt3 aéreo.😱😱 ¿Destino, intuición o simple coincidencia? Descubre el relato completo y cómo estos sueños cambiaron su forma de ver la vida. #YeisonJiménez #JuanPabloRaba #Podcast #SueñosPremonitorios #MúsicaPopular ♬ sonido original - Candela Estéreo

Jenni Rivera: las palabras en su último concierto fueron reveladoras

Jenni Rivera, una de las artistas mexicanas más importantes de los años 2000, perdió la vida en un accidente aéreo en el 2012, luego de que el avión en el que viajaba se estrellara en Nuevo León.

Aunque nunca se revelaron las causas del accidente, muchos de sus seguidores afirman que se trataría de una pérdida de control de la aeronave por una falla en el sistema de estabilización.

Ciro Quiñónez reveló conversación con la esposa de Yeison Jiménez: “Me dijo que le había hablado”

Tras lo ocurrido, miles de personas recordaron algunos detalles de su último concierto, pues afirman que habría tenido un presagio de lo que estaba a punto de ocurrir, pues durante el show, que se llevó a cabo en Monterrey, cantó sobre un escenario con forma de cruz, estuvo mirando muy seguido hacia el cielo y dándole gracias a Dios.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fueron las palabras que les habría dado a los periodistas: “Mañana seré noticia”

Selena Quintanilla: sueños con rosas blancas

Conocida como ‘la reina del Tex-Mex’ y ‘la Madonna mexicana’, Selena Quintanilla fue asesinada por Yolanda Saldivar, la presidenta de su club de fans el 31 de marzo de 1995. Tras ser alcanzada por varios impactos de bala en un hotel en Texas, luego de discutir con Saldivar, Selena fue despedida por sus fanáticos, quienes lanzaron varias rosas blancas en su honor.

Lo llamativo de la situación fue que sus más fieles admiradores revivieron una entrevista en la que la artista confesó haberse soñado entre una gran cantidad de rosas blancas, las cuales no podía recoger.

La cantante mexicana fue asesinada en 1994. Foto: Getty Images

Yeison Jiménez hizo importante petición antes de morir; Diomedes Díaz está involucrado

Valentín Elizalde: plasmó el año de su muerte en medio de un video musical

El artista de la banda sinaloense conocido como Gallo de oro, perdió la vida luego de haber recibido más de 20 impactos de bala luego de haber terminado un concierto. Su mánager y conductor tuvieron el mismo destino.

Al momento de su muerte, a muchos les llamó la atención que en uno de sus videos musicales habría puesto una lápida que afirmaba que moriría en el 2006, año en el ocurrieron los hechos.