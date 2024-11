Epa Colombia quiere un segundo bebé y ya le puso fecha: “Me desconecto y tengo un niño mono”

La influencer Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia, quien recientemente atravesó un mal momento al separarse de su pareja Karoll Samantha, se ha dado a conocer en el país por una gran variedad de motivos. Sobre todo, por sus diversas polémicas con otros creadores de contenido como Yina Calderón, Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, La Liendra, La Jesuu y más.

Además, Epa Colombia ha ganado reconocimiento por su vida de empresaria y por convertirse en madre de Daphne Samara, a quien tuvo a través del proceso de inseminación artificial con un donante extranjero, lo cual le costó aproximadamente 200 millones de pesos, según reveló ella misma en sus redes sociales, donde mostró todo el proceso.

Epa Colombia habló de su segundo bebé y reveló cuándo planea tenerlo

En meses pasados, cerca de la fecha en la que tuvo a Daphne Samara, Epa Colombia habló de su experiencia en la maternidad y de si estaba en sus deseos volver a quedar en embarazo y darle un hermano o una hermana a su hija, a lo que respondió que sí, que dentro de sus objetivos está ser madre otra vez.

“Cuando yo me recupere, creo que voy a tener otro hijo, yo voy por la vida vendiendo tantas queratinas, ¿por qué no traer más bebés al mundo? Donde pueden ser amados, deseados y respetados, ¿por qué no darle un hermano a esta niña?”, dijo.

Epa Colombia habló de sus intenciones de ser mamá por segunda vez | Foto: Instagram @epa_kera100k

Recientemente, Epa Colombia activó la dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta oficial de Instagram y, siendo muy sincera, contestó la siguiente pregunta de una de sus seguidoras: “¿Has pensado en darle un hermanito a tu nena, cuando ella esté más grande?”.

Para ser realmente honesta al contestar la pregunta, la creadora de contenido tuvo que hablar con respecto a sus asuntos y compromisos laborales, ya que el tiempo en el que pondría en marcha el proceso para ser mama nuevamente depende de si la llaman o no para participar en el reality La casa de los famosos Colombia, al cual se ha referido en varias oportunidades. Incluso, Barrera le ha mandado pullas a Manuela Gómez, que es una de las aspirantes.

“Si a mí no me llaman de La casa de los famosos Colombia, yo me embarazo. Porque amiga, yo tengo, la verdad, como una frustración de que a mí nunca me llaman a nada. Pero, amiga, el duelo lo voy a hacer con la maternidad, me desconecto y tengo un niño mono”, aseguró Epa Colombia en sus redes sociales.

Sin embargo, la influencer fue clara en volver a mencionar lo que dijo hace meses: primero debe asegurar que su estado de salud esté pleno para tener un nuevo hijo y, por ahora, aún presenta algunos síntomas que le impiden empezar el proceso.

En el momento en el que Epa Colombia tuvo a su hija y sobre todo en el periodo de posparto, fue cuando más se sintió afectada, pues tuvo graves complicaciones de salud; incluso llegó a sangrar y a tener que acudir al servicio de urgencias nuevamente.