Epa Colombia generó polémica al publicar foto besándose con su ‘ex’: “mi reina”

La fotografía de Epa Colombia que explotó las redes sociales

Esto despertó críticas por parte de los usuarios de redes sociales, pues muchos manifestaron que, bajo su perspectiva, la pareja realmente, no habría sufrido una crisis y por el contrario, se habría tratado de una estrategia a través de la cual estarían buscando la atención del público y convertirse en tendencia en internet.

“Lograron su cometido, que creyeran que se separaron para luego publicar eso”, “Les salió bien la estrategia”. “Todo sea por el bienestar de la niña, eso es lo importante”, “Vamos a fingir que no nos dimos cuenta de que la pelea fue un invento” y “No creo que se hayan separado, pero me alegra que estén felices, se lo merecen”, son algunos de los comentarios que sobresalen.

Las indirectas que Epa Colombia le había enviado a su ex pareja

“Yo soy mamá hace seis meses y hace seis meses Dios me cambió la vida de una manera increíble. Por cosas de la vida, yo tomé una decisión junto a mi pareja y siempre en las parejas van a haber problemas, siempre uno va a terminar con su pareja y es ahí cuando empieza el problema porque cuando se llevan tu hijo, tú no entiendes el dolor que siente la mamá gestante”.

¿Epa Colombia y su ex firmaron capitulaciones para proteger su dinero?

“Si tienen parejas, cuídense muchísimo porque hoy en día, uno logra algo y la pareja lo envidia a uno, hasta la misma pareja, entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque me pasó a mí. A mí ya me pasó, me quedó de experiencia, yo tengo mi actual pareja que es Karol Samantha, la mamá de mi hija Daphne Samara y ella, pues ya firmó capitulaciones, firmamos también un documento cuando mi hija nació y todo ellos”.