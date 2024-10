Epa Colombia vivió preocupante situación relacionada con su hija: “No entiendes el dolor”

Es por esto que, decidieron iniciar un proceso médico de fecundación in vitro al través del cual la empresaria logró quedar en embarazo haciendo uso de los óvulos propios y los de su pareja en conjunto con un donante extranjero.

Según mencionó Epa Colombia en sus redes sociales, en un primer momento, Karol Samantha se quedó con la pequeña, situación que le causó un fuerte dolor a la empresaria durante varios días . No obstante, después de una conciliación con su expareja, habrían llegado a un acuerdo.

“Yo soy mamá hace seis meses y hace seis meses, Dios me cambió la vida de una manera increíble. Por cosas de la vida, yo tomé una decisión junto a mi pareja y siempre en las parejas van a haber problemas, siempre uno va a terminar con su pareja y es ahí cuando empieza el problema porque cuando se llevan tu hijo, tú no entiendes el dolor que siente la mamá gestante”.

“Hoy ya tengo a mi hija, pero ¿tú sabes que es tenerla o no tenerla? Es un momento difícil el cual yo estoy viviendo, pero a veces, yo siento que Dios lo permite para probar el corazón y creo que acá, mi corazón está dispuesto para saber que, aunque tomamos una decisión de dos, es compartir y madurar”.

“Hoy mi hija está cumpliendo seis meses y amiga, es muy bonito ver a tus hijos crecer y sobretodo sanos y saber que Dios siempre los guarda y los protege. Ser mamás es la bendición más grande que Cristo nos ha permitido tener. Aquí ya no vale el dinero, aquí ya no vale la fama, aquí no valen las cosas materiales. Aquí un ser que Dios te permitió conceder para sacarlo adelante”.