Esta es la enfermedad que tiene Camilo Sánchez, el comediante que estará en ‘La isla de los famosos’

El Canal RCN lanzó una nueva producción que pretende cautivar a los colombianos. Se trata de un reality show llamado La isla de los famosos: Survidor, un programa que se emitirá en las noches mostrando cómo reconocidos artistas y personalidades del país compiten entre sí por sobrevivir en una isla que pondrá a prueba a todos los participantes.

El motociclista ‘Tatán’ Mejía es el presentador oficial de este reality show, que cuenta con varios famosos, entre ellos, el reconocido comediante bogotano Camilo Sánchez, el cual se hizo famoso por participar en Sábados Felices y liderar posteriormente un proyecto llamado Con ánimo de ofender y Fucks News, que fueron muy populares en YouTube y en las redes sociales de Colombia.

Tatán Mejía será el presentador del reality show del canal RCN. - Foto: Foto tomada de Instagram @maleja_restrepo

Camilo Sánchez tuvo mucha más popularidad el último año, cuando abiertamente manifestó varias veces que apoyaba a Gustavo Petro rumbo a la presidencia de Colombia. Esto generó que consiguiera muchos seguidores en redes sociales, pero también muchos críticos.

El comediante aceptó el reto de participar por primera vez en un reality, ya que le pareció “cool”, como el mismo dijo, estar en un programa en el que tendrá que sobrevivir en una isla completamente deshabitada, junto a otras reconocidas personas de la farándula colombiana.

Además de ser reconocido por su innegable talento, el bogotano tiene una enfermedad que ha hecho que sea fácil de reconocer por todos sus seguidores. Se trata del síndrome de Tourette, dolencia que le provoca permanentemente movimientos involuntarios en su cuerpo que no puede controlar, pero que Sánchez los toma con humor, se ríe de ellos y ha hecho que su enfermedad no sea un motivo de burla para los demás.

Esta enfermedad es neurológica y, según cuenta el propio comediante, se le diagnosticó cuando se comenzaba a hacer adulto; sin embargo, desde muy pequeño, comenzó a sentir estos tics involuntarios. El síndrome de Tourette es muy poco común tanto en Colombia, como en el mundo, ya que solo afecta al 1 % del total de la población mundial.

Camilo Sánchez y Camilo Pardo hicieron popular un programa de Youtube llamado "Fuck News". - Foto: Instagram @fucksnewsnoticreo

Sánchez no piensa que su enfermedad sea una desventaja para participar en el reality show, ya que manifiesta que la risa ha sido su mejor terapia para aprender a vivir con el Tourette, por lo que desde el comienzo se burló de este y hoy en día lo tiene tan normalizado que no le afecta para nada en su vida personal, ni para relacionarse con las demás personas.

Sara Uribe se confesó y reveló el apoyo que recibió de Freddy Guarín para poder estar en ‘La isla de los famosos’

Entre la lista de famosos que decidió decir que sí a esta competencia se ubicó Sara Uribe, reconocida presentadora y ex Protagonista de Nuestra Tele 2012, quien no lo dudó y quiso darse la oportunidad de atravesar toda clase de experiencias. La paisa le apostó a esta historia, buscando sanar y recolectar nuevas anécdotas que le aportaran a su presente.

La antioqueña dialogó con el Canal RCN y comentó de las expectativas que tenía con respecto a este proyecto. La modelo se sinceró sobre su preparación, la resistencia que estaba adquiriendo y el camino que quería llevar a lo largo de la competencia.

La paisa es una de las competidoras de Survivor, el nuevo reality del Canal RCN. Foto: Instagram @sara_uribe. - Foto: Foto: Instagram @sara_uribe.

Una de las confesiones que hizo Sara Uribe estaba relacionada con su hijo, Jacobo Guarín, ya que este era el detalle más difícil tras aceptar la invitación al formato. La presentadora de entretenimiento reveló que lo más complicado era dejar a su pequeño niño.

“Mi hijo está consciente de que es mi equipo, entonces así lo he venido criando. Me dice: ‘Dale, mamá, entonces vamos a trabajar y quiero una casa más grande’”, relató la paisa, mencionando un poco de lo que conversó con el menor una vez decidió emprender este reto.

No obstante, Sara Uribe se sinceró y afirmó que Freddy Guarín le colaboró también para que se hiciera realidad esta propuesta, ya que le ayudaría con lo necesario para el cuidado de su hijo. El exfutbolista se quedaría con el pequeño Jacobo durante el tiempo que ella participara en el reality y así estaría en buenas manos.

“El papá de mi hijo (Freddy Guarín) me dijo que me ayudaba con él, que sigue siendo pues la familia que compone mi núcleo familiar”, apuntó, agregando lo que también le dijo su representante: “Mi mánager me dijo que estaba loca, pero que me apoyaba con toda”.