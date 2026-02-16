Gente

Estas cifras lo harían ganar la lotería este martes, 17 de febrero; según Walter Mercado

La familia del fallecido astrólogo continuó con su legado y publicó información importante.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de febrero de 2026, 7:53 p. m.
Walter Mercado
Walter Mercado Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Miles de personas alrededor del mundo confían en los números de la suerte que comparten los familiares del reconocido astrólogo Walter Mercado, pues aunque falleció en el año 2019, a día de hoy sigue guiando a muchos por medio de los consejos y recomendaciones que dejó n sus escritos.

Para el martes 17 de febrero, Betty B. Mercado compartió información importante por medio del Diario El Herald de México y reveló las cifras que garantizarían éxito en juegos de azar como lo son chances y loterías.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo.
Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento ideal para apostar por proyectos personales y asumir riesgos, pero debe analizar sus movimientos.

Números de la suerte: 7, 19 y 28.

Gente

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

Gente

Juliana reveló en SEMANA importantes detalles de su concierto en Bogotá: “No lo había dicho antes”

Gente

Jay Torres habló en SEMANA y tomó partido en la disputa de Alexa Torrex y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Un caballero”

Gente

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Gente

Video viral: Luis Díaz y su familia bailaron al ritmo de ‘Chévere’

Gente

Exclusivo SEMANA: Juan Carlos Arango rompe el silencio antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’. “Están al borde de irse a los golpes”, dijo

Gente

Desconcierto por decisión radical de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos 3′; le daría giro al juego: “Me voy”

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el lunes 16 de febrero

Gente

Horóscopo y números de la suerte de Walter Mercado el domingo 15 de febrero para los 12 signos del zodiaco

Gente

Los números con mayor probabilidad de ganar la lotería el 14 de febrero, según Walter Mercado

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Experimenta una etapa de introspección que le permitirá identificar qué aspectos de su vida requieren estabilidad.

Números de la suerte: 7, 19 y 28.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Se verá beneficiado por una energía que estimula la creatividad y la comunicación. Los nuevos contactos podrían abrir puertas inesperadas.

Números de la suerte: 5, 12 y 27.

Los signos del horóscopo chino que estarían siendo víctimas de infidelidad; así podría descubrir a su pareja

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Atraviesa un proceso de liberación emocional que le permitirá dejar atrás cargas del pasado.

Números de la suerte: 2, 11 y 30.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

siente el deseo de reinventarse y mostrar su autenticidad. La Luna Nueva potencia su confianza y lo impulsa a iniciar cambios significativos.

Números de la suerte: 1, 18 y 29.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Encuentra la motivación para reorganizar su vida y establecer hábitos más saludables. La disciplina será clave para alcanzar sus objetivos.

Números de la suerte: 6, 14 y 32.

Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor.
Estas son las cifras con las que podría convertirse en el ganador del premio mayor. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Inicia un nuevo ciclo en sus relaciones personales, buscando equilibrio y acuerdos más justos. Este proceso también puede traer beneficios económicos inesperados.

Números de la suerte: 9, 20 y 25.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Ve fortalecida su intuición y su capacidad de transformación. Es un día propicio para cerrar etapas y dar paso a un renacer personal.

Números de la suerte: 3, 17 y 26.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Recibe una dosis de optimismo y visión de futuro. La energía del momento favorece los viajes, el aprendizaje y los proyectos ambiciosos.

Números de la suerte: 8, 21 y 34.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Se enfoca en replantear metas y prioridades, con la determinación necesaria para convertir sus sueños en realidad.

Números de la suerte: 1, 22 y 31.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Se siente impulsado a romper esquemas y a expresar su autenticidad sin restricciones. La creatividad será su mayor aliada.

Números de la suerte: 10, 22 y 31.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Vive una jornada de profunda conexión emocional y espiritual. La inspiración y la intuición lo guiarán hacia decisiones acertadas.

Números de la suerte: 15, 24 y 36.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Julián Pinilla denunció a seguidor.

Julián Pinilla, el chico de la ruana, denunció a presunto abusador que llevó de viaje: “Tenía antecedentes”

Melina Ramírez y la exesposa de Juan Manuel Mendoza captan la atención en la Batalla de Flores

Melina Ramírez protagonizó momento junto a la expareja de su esposo en el Carnaval de Barranquilla, ¿de quién se trata?

Juliana cantará por segunda vez en el Movistar Arena de Bogotá.

Juliana reveló en SEMANA importantes detalles de su concierto en Bogotá: “No lo había dicho antes”

Jay Torres, recién eliminado de ‘La casa de los famosos’.

Jay Torres habló en SEMANA y tomó partido en la disputa de Alexa Torrex y Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos’: “Un caballero”

La subcultura digital que genera conversación tras incidente de Morat en Argentina

Integrantes de Morat sufren ataque por parte de una mujer que se identifica como “animal”; ¿qué son los ‘therian’?

Luis Díaz y su familia.

Video viral: Luis Díaz y su familia bailaron al ritmo de ‘Chévere’

el actor confiesa su verdadera estrategia para 'sobrevivir' al encierro en el reality 2026

Exclusivo SEMANA: Juan Carlos Arango rompe el silencio antes de entrar a ‘La Casa de los Famosos’. “Están al borde de irse a los golpes”, dijo

Juanda Caribe recibió visita en 'La casa de los famosos'.

Desconcierto por decisión radical de Juanda Caribe en ‘La casa de los famosos 3′; le daría giro al juego: “Me voy”

Así reaccionó el esposo de Johanna Fadul a su expulsión de 'La casa de los famosos'.

Johanna Fadul reveló la verdad detrás de su relación con Juanse Quintero: “No mueve ni un dedo”

Noticias Destacadas