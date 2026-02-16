Estas cifras lo harían ganar la lotería este martes, 17 de febrero; según Walter Mercado

Miles de personas alrededor del mundo confían en los números de la suerte que comparten los familiares del reconocido astrólogo Walter Mercado, pues aunque falleció en el año 2019, a día de hoy sigue guiando a muchos por medio de los consejos y recomendaciones que dejó n sus escritos.
Para el martes 17 de febrero, Betty B. Mercado compartió información importante por medio del Diario El Herald de México y reveló las cifras que garantizarían éxito en juegos de azar como lo son chances y loterías.
Aries (21 de marzo – 19 de abril)
Es un momento ideal para apostar por proyectos personales y asumir riesgos, pero debe analizar sus movimientos.
Números de la suerte: 7, 19 y 28.
Tauro (20 de abril – 20 de mayo)
Experimenta una etapa de introspección que le permitirá identificar qué aspectos de su vida requieren estabilidad.
Números de la suerte: 7, 19 y 28.
Géminis (21 de mayo – 20 de junio)
Se verá beneficiado por una energía que estimula la creatividad y la comunicación. Los nuevos contactos podrían abrir puertas inesperadas.
Números de la suerte: 5, 12 y 27.
Cáncer (21 de junio – 22 de julio)
Atraviesa un proceso de liberación emocional que le permitirá dejar atrás cargas del pasado.
Números de la suerte: 2, 11 y 30.
Leo (23 de julio – 22 de agosto)
siente el deseo de reinventarse y mostrar su autenticidad. La Luna Nueva potencia su confianza y lo impulsa a iniciar cambios significativos.
Números de la suerte: 1, 18 y 29.
Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)
Encuentra la motivación para reorganizar su vida y establecer hábitos más saludables. La disciplina será clave para alcanzar sus objetivos.
Números de la suerte: 6, 14 y 32.
Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)
Inicia un nuevo ciclo en sus relaciones personales, buscando equilibrio y acuerdos más justos. Este proceso también puede traer beneficios económicos inesperados.
Números de la suerte: 9, 20 y 25.
Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)
Ve fortalecida su intuición y su capacidad de transformación. Es un día propicio para cerrar etapas y dar paso a un renacer personal.
Números de la suerte: 3, 17 y 26.
Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)
Recibe una dosis de optimismo y visión de futuro. La energía del momento favorece los viajes, el aprendizaje y los proyectos ambiciosos.
Números de la suerte: 8, 21 y 34.
Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)
Se enfoca en replantear metas y prioridades, con la determinación necesaria para convertir sus sueños en realidad.
Números de la suerte: 1, 22 y 31.
Acuario (20 de enero – 18 de febrero)
Se siente impulsado a romper esquemas y a expresar su autenticidad sin restricciones. La creatividad será su mayor aliada.
Números de la suerte: 10, 22 y 31.
Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)
Vive una jornada de profunda conexión emocional y espiritual. La inspiración y la intuición lo guiarán hacia decisiones acertadas.
Números de la suerte: 15, 24 y 36.
*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.