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Estas cifras lo harían ganar la lotería este martes 17 de marzo, según Walter Mercado

La familia del fallecido astrólogo continuó con su legado y acaba de publicar información importante.

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Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

16 de marzo de 2026, 8:11 p. m.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado.
El legado del inolvidable astrólogo Walter Mercado sigue vivo gracias a su sobrina y colaboradora, Betty B. Mercado. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Miles de personas en todo el mundo confían en los números de la suerte que comparten los familiares del reconocido astrólogo Walter Mercado, pues aunque falleció en el año 2019, a día de hoy sigue guiando a muchos por medio de los consejos y recomendaciones que dejó en sus escritos.

Para el martes 17 de marzo, Betty B. Mercado compartió información importante por medio del Diario El Herald de México y reveló las cifras que garantizarían éxito en juegos de azar como lo son chances y loterías.

Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías.
Estas serían las balotas ganadoras en los próximos sorteos de loterías. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La valentía y el sentido del humor serán claves para aprovechar las oportunidades que surjan durante la jornada.

Números de la suerte: 4, 21, 50.

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Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un gesto amable, una conversación significativa o una caminata al aire libre podrían convertirse en instantes llenos de bienestar. La estabilidad emocional permitirá atraer experiencias positivas.

Números de la suerte: 11, 33, 46.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La energía del día favorece las conexiones con personas que aporten alegría y motivación. Compartir con seres queridos será una forma de recargar energías.

Números de la suerte: 2, 29, 5.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Será un momento ideal para valorar el presente y disfrutar de las experiencias que traen calma y felicidad.

Números de la suerte: 8, 6, 44.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este signo podría convertirse en el centro de atención en reuniones o encuentros familiares. Se abren oportunidades para impulsar proyectos.

Números de la suerte: 5, 23, 52.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La organización será la clave para que Virgo aproveche al máximo esta jornada. Cuando se planifican las tareas desde temprano, todo fluye con mayor facilidad.

Números de la suerte: 1, 18, 39.

Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado.
Estos son los números que lo acercarían a llevarse el premio mayor de la lotería, según Walter Mercado. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Seguir la intuición y el corazón permitirá avanzar hacia metas que generan satisfacción personal y familiar.

Números de la suerte: 9, 27, 41.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Durante este día, la confianza y el optimismo podrían abrir puertas inesperadas en distintos ámbitos de la vida.

Números de la suerte: 3, 14, 55.

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Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Las oportunidades económicas o laborales podrían aparecer cuando menos se esperan. Compartir los buenos momentos con la familia será parte esencial del día.

Números de la suerte: 6, 22, 48.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Los esfuerzos realizados en el pasado comienzan a mostrar resultados, lo que brinda confianza para seguir avanzando con determinación.

Números de la suerte: 7, 19, 34.

Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería.
Se revelan los números con mayor probabilidad de genar el premio gordo de la lotería. Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La jornada favorece las ideas innovadoras y el encuentro con personas que valoran su originalidad. El buen humor será una herramienta para fortalecer vínculos con amigos y familiares.

Números de la suerte: 13, 23, 10.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad de Piscis se convierte en su mayor fortaleza durante este día. Los gestos de cariño y las sorpresas agradables marcarán la jornada.

Números de la suerte: 10, 25, 47.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.