Estas cifras lo harían ganar la lotería este viernes, 17 de abril; según Walter Mercado

Miles de personas alrededor del mundo confían en los números de la suerte que comparten los familiares del reconocido astrólogo Walter Mercado, pues aunque falleció en el año 2019, a día de hoy sigue guiando a muchos por medio de los consejos y recomendaciones que dejó n sus escritos.

Para el viernes 17 de abril, Betty B. Mercado compartió información importante por medio del Diario El Herald de México y reveló las cifras que garantizarían éxito en juegos de azar como lo son chances y loterías.

Aunque el astrólogo falleció en el año 2019, continúa siendo uno de los referentes para los amantes del horóscopo. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Se despierta una fuerza interna que invita a dejar atrás la postergación. Es un momento ideal para tomar decisiones importantes y confiar en el instinto.

Números de la suerte: 12, 21, 47.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La estabilidad emocional cobra protagonismo. Este signo encontrará claridad para construir bases sólidas en su vida personal y económica.

Números de la suerte: 10, 24, 55.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las ideas fluyen con facilidad y las oportunidades de comunicación se multiplican. Es un día propicio para sembrar proyectos que podrían dar frutos en el futuro.

Números de la suerte: 2, 16, 38.

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Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La renovación emocional permitirá soltar cargas del pasado. Este alivio será clave para tomar decisiones con mayor serenidad.

Números de la suerte: 5, 19, 60.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía de la Luna Nueva impulsa a reinventarse y a mostrar una versión más auténtica. Es un momento favorable para iniciar proyectos personales.

Números de la suerte: 11, 27, 48.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

El orden interno y la disciplina serán fundamentales. Este signo tendrá la claridad necesaria para ajustar hábitos y enfocarse en sus objetivos.

Números de la suerte: 8, 23, 31.

Estas son las combinaciones que lo acercarían a un millonario premio en la lotería. Foto: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se abre un nuevo ciclo en relaciones personales y laborales. El equilibrio será clave para avanzar hacia metas más ambiciosas.

Números de la suerte: 9, 14, 36.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La intuición se fortalece y guía procesos de transformación profunda. Es un momento para dejar atrás patrones que ya no aportan.

Números de la suerte: 1, 29, 57.

Estas son algunas de las recomendaciones numéricas del fallecido vidente. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La energía expansiva impulsa a explorar nuevos caminos. Los sueños comienzan a tomar forma y podrían materializarse con determinación.

Números de la suerte: 6, 20, 44.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La organización y la claridad en las prioridades marcarán la diferencia. Es un día para estructurar planes que generen estabilidad a futuro.

Números de la suerte: 3, 15, 52.

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Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La originalidad se intensifica, invitando a romper esquemas. Sin embargo, será importante mantener la flexibilidad para evitar tensiones.

Números de la suerte: 4, 22, 39.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La sensibilidad y la intuición estarán en su punto más alto. Este signo encontrará inspiración para expresar su creatividad y conectar con su entorno.

Números de la suerte: 7, 18, 41.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.