Estas son las predicciones para los 12 signos del zodiaco, este viernes 16 de enero, según Nana Calistar

La astróloga mexicana destapó lo que viene para todas las casas astrales.

Redacción Gente
16 de enero de 2026, 2:30 p. m.
Horóscopo de Nana Calistar.
Horóscopo de Nana Calistar. Foto: Montaje SEMANA |X: @NanaCalistar - Getty Images

En la actualidad, la astrología ya no se trata solo de leer el horóscopo de manera esporádica, sino de una guía que aporta sentido, ayuda a comprender emociones y acompaña la toma de decisiones que se hace en el día a día.

Dentro de este fenómeno sobresale Nana Calistar. La astróloga mexicana se apartó del formato tradicional y construyó un estilo propio: frontal, directo y sin eufemismos, con el que expone las predicciones de cada signo del zodiaco y conecta con una audiencia cada vez más amplia.

Horóscopo de este viernes 16 de enero de 2026

  • Aries

“Siempre que busques mejorar en algún aspecto de tu vida, detente tantito y analiza bien por qué lo haces. Recuerda que los cambios verdaderos se hacen por amor propio, no para quedar bien con nadie ni demostrarle nada a quien ni te valora. Cuando te sientas perdido o no encuentres salida a tus problemas, acércate a tu familia; aunque a veces no te guste lo que te digan, ellos siempre te darán el consejo más sincero y el que más te conviene”.

  • Tauro

“Existe una alta posibilidad de un viaje y de que te reencuentres con familia a la que tenías mucho tiempo de no ver, lo cual te llenará el corazón y te hará recordar de dónde vienes. Estos encuentros te ayudarán a valorar más tus raíces y a entender ciertas decisiones que has tomado últimamente”.

  • Géminis

“Cuida mucho más tu alimentación, porque en estos días andarás más propenso a infecciones y también a subir de peso si sigues tragando por ansiedad o desvelos. No todo lo que se te antoja te hace bien, así que bájale tantito a la comida de la calle, porque hay infecciones en puerta y luego no sabes ni de dónde te pegó el malestar. Aprende a escucharte y a cuidar tu cuerpo, que solo tienes uno”.

  • Cáncer

“Si ya tienes una relación, no bajes la guardia y busca la manera de consentir más a tu pareja en todos los aspectos. Muchas veces te pierdes atendiendo cosas sin importancia y terminas descuidando a quien sí merece tu tiempo y atención. El amor también se trabaja todos los días, no solo cuando hay ganas”.

  • Leo

“Viernes de cambios importantes, con la mente mucho más clara y optimista para lograr todo aquello que traes entre ceja y ceja. Traes la energía bien puesta y las ganas de comerte al mundo, pero ojo, porque no todo mundo va a ir a tu ritmo ni va a entender tus procesos. Podrías entrar en conflicto con una persona muy importante para ti, ya sea pareja, amistad o alguien de la familia, debido a diferencias que ninguno querrá aceptan tan fácilmente”.

  • Virgo

“Momento exacto de despojarte de tanta tontería que te viene dañando la existencia. Muchas veces te tomas demasiado en serio comentarios de gente que ni te mantiene ni te aporta nada bueno. Andas cargando opiniones ajenas como si fueran tuyas y eso te tiene agotado emocionalmente. Aprende de una vez por todas que no puedes vivir de lo que digan los demás, porque esa gente siempre va a hablar, hagas lo que hagas”.

  • Libra

“No vivas situaciones que no te corresponden ni cargues problemas que no son tuyos. Aprende a no meterte donde no te llaman, y sobre todo, deja de aparentar algo que no eres solo por quedar bien con personas que, en el fondo, solo te buscan para dañarte o sacarte algún provecho. Ya estás grandecito o grandecita para seguir quedando bien a costa de tu paz. El que te quiere, te quiere como eres, con defectos y todo”.

  • Escorpio

“Si tienes una relación, es momento de consentir más a tu pareja y dejar de traer errores del pasado al presente como si fueran lista del súper. No puedes exigir tranquilidad si tú mismo sigues abriendo heridas que ya deberían estar cerradas. Aprende a perdonar de verdad o mejor no sigas, porque así solo desgastas la relación y te desgastas tú”.

  • Sagitario

“Aprende a ser más cariñoso contigo, a amarte, quererte y a reconocerte como lo más importante que tienes en este momento. Antes de andar salvando a medio mundo, revisa si tú estás bien. Días ideales para reflexionar y tomar decisiones importantes que van a repercutir en toda tu vida, así que no actúes a lo menso ni por impulso”.

  • Capricornio

“Cuidado con los amores de una noche, porque lejos de levantarte el ánimo, podrían shingarte durísimo la autoestima. No es momento de andar creyendo en segundas oportunidades con gente que ya te demostró quién es; es tiempo de buscar caminos nuevos, más firmes y efectivos, que te ayuden a estabilizar tu vida y a lograr eso que tanto deseas para ti. Aprende a decir NO a quien nunca está cuando lo necesitas y a darte tu lugar, aunque al principio duela”.

  • Acuario

“Un trámite que traes entre manos tendrá que esperar, no es el momento de moverle ni de forzar las cosas. Aprende a respetar los tiempos, porque cuando algo no fluye es por algo. En el trabajo, todo lo que tenga que ver con ventas o trato con personas podría resultar excelente para mejorar tus ingresos, así que ponte vivo y aprovecha oportunidades”.

  • Piscis

“Se visualiza un amor de una noche este fin de semana, de esos que llegan sin avisar y se van igual de rápido. Disfrútalo, pero no te claves ni te enamores tan rápido; deja que las cosas tomen su curso y no te hagas historias donde todavía no hay nada. Recuerda que no todo el que te sonríe quiere quedarse, algunos solo vienen a pasar el rato”.

