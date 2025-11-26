Este es el ron más premiado de Colombia: “Un referente de excelencia y sofisticación”

Desde las soleadas costas del Caribe colombiano, Ron La Hechicera se ha convertido en una joya destilada. Esta bebida, que cautiva paladares en más de 30 países y ya acumula más de 20 galardones, fue reconocida recientemente con uno de los máximos honores en las competiciones de la industria: The Spirits Business Global Travel Retail Masters y Luxury Masters 2025.

En el competitivo Luxury Masters, la edición Serie Experimental n.º 2: Infusión de Banano de Ron La Hechicera se quedó con la codiciada medalla Masters, la distinción más alta del certamen. Y no solo eso: la edición Reserva Familiar, obtuvo una medalla de plata. “Estos galardones subrayan la audaz innovación, autenticidad y diseño que posicionan a Ron La Hechicera entre las bebidas espirituosas de lujo más excepcionales del mundo”, aseguraron desde la destilería.

En el Global Travel Retail Masters, esta marca de ron continuó su racha triunfal. Las ediciones Reserva Familiar y la Serie Experimental n.º 2 fueron reconocidas con medallas de oro, mientras que la edición Serie Experimental n.º 1 elevó aún más la colección al recibir una medalla Masters.

Los Luxury Masters y Global Travel Retail Masters son dos de los concursos más prestigiosos del sector, organizados por The Spirits Business. Los Luxury Masters premian a las mejores marcas de bebidas espirituosas de lujo a nivel mundial a través de catas a ciegas, otorgando medallas de plata, oro y Masters. Por otro lado, el Global Travel Retail Masters reconoce y premia a los mejores licores y vinos disponibles en las tiendas duty free a nivel global.

Estos premios no solo reconocen la excelencia de ron La Hechicera, también destacan su inigualable capacidad para cautivar tanto a los viajeros exigentes como a los conocedores de licores de lujo. Estos premios se suman a los galardones recibidos el año anterior en The Spirits Business 2024 en la categoría ‘Global Rum & Cachaça Masters’, en los que Reserva Familiar y Serie Experimental n.º 2 también se llevaron el Oro.

El secreto de La Hechicera, el ron ultra premium de Colombia, radica en un meticuloso proceso de elaboración. | Foto: Ron La Hechicera

“Es un orgullo inmenso recibir este tipo de reconocimientos que nos permiten seguir consolidando a Ron La Hechicera como un referente de excelencia y sofisticación no solo en Colombia, sino alrededor del mundo”, aseguró Diana Navas, directora de Marketing de Pernod Ricard Colombia.

De Colombia para el mundo

El secreto de La Hechicera, el ron ultra premium de Colombia, radica en un meticuloso proceso de elaboración, que inicia con la destilación de caña de azúcar de la más alta calidad y continúa con un reposo paciente en antiguas barricas de roble blanco americano.