Estos números lo harían ganar millonarios premios en la lotería el 3 de marzo, según Walter Mercado

En los primeros días del mes de febrero de 2026, muchos esperan mejorar su situación económica, y es por esto que recurren a participar activamente en diversos sorteos de juegos de azar como lo son los chances y las loterías.

Muchos de los creyentes de las energías ponen su fe en Walter Mercado, un fallecido vidente puertorriqueño que dejó en manos de sus familiares algunos mensajes para sus seguidores dependiendo de su signo zodiacal.

Para el 3 de marzo, Betty B. Mercado, una de sus sobrinas, compartió los números mágicos para quienes esperan llevarse el premio gordo.

Walter Mercado. Foto: Getty Images

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La Luna Llena lo impulsa a actuar con valentía y a tomar decisiones que había postergado. Se enciende su energía social y su determinación para cerrar ciclos pendientes.

Números de la suerte: 8, 20, 10.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La luna ilumina su mundo interior y lo lleva a soltar cargas emocionales. Es momento de marcar límites con serenidad y reorganizar prioridades personales.

Números de la suerte: 24, 3, 41.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Las conversaciones importantes toman protagonismo. Una noticia o revelación podría cambiar su perspectiva y abrir nuevas puertas.

Números de la suerte: 19, 5, 33.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La energía lunar fortalece su autoestima y lo invita a reconocer su valor sin comparaciones. Es un día ideal para elegir desde el corazón.

Números de la suerte: 17, 49, 21.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La Luna Llena lo coloca en el centro de su propia historia. Su creatividad se intensifica y algo guardado sale a la luz para liberarlo emocionalmente.

Números de la suerte: 28, 18, 6.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Se abre un periodo de profunda introspección. Entender patrones del pasado permitirá cerrar ciclos y sanar silencios.

Números de la suerte: 46, 25, 20.

Miles de personas alrededor del mundo confían en el legado del fallecido astrólogo. Foto: Foto 1: Getty Images - Foto 2: Getty Images

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Las amistades y proyectos colectivos se iluminan. Podría recibir apoyo inesperado o claridad sobre una meta que desea impulsar.

Números de la suerte: 3, 14, 4.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

La energía lunar fortalece su determinación profesional. Algo se revela en el ámbito laboral que le permitirá tomar decisiones firmes.

Números de la suerte: 11, 18, 24.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se expande su visión de futuro. Una oportunidad o aprendizaje importante lo impulsará a confiar en un salto de fe.

Números de la suerte: 2, 13, 1.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La Luna Llena lo ayuda a liberar miedos y transformar situaciones desde la raíz. Es momento de renacer con mayor fortaleza.

Números de la suerte: 40, 9, 17.

Estos podrían ser los números ganadores de los próximos sorteos de la lotería. Foto: Getty Images / Montaje: Semana

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Las relaciones personales y de negocios se ven iluminadas. La honestidad será clave para tomar decisiones trascendentales.

Números de la suerte: 22, 1, 38.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La energía lunar impulsa cambios en su rutina y bienestar. Es un día propicio para reorganizar hábitos y comprometerse con un nuevo comienzo.

Números de la suerte: 46, 16, 10.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.