“¿Estoy pagando los delitos de la primera línea?“: Epa Colombia hizo explosivas declaraciones desde la cárcel

Tras dos semanas de haber sido privada de la libertad, Daneidy Barrera Rojas, mejor conocida como Epa Colombia, se pronunció frente a varios medios de comunicación y expuso la situación de su caso puntual, haciendo un llamado para analizar nuevamente algunos puntos dentro de su condena.

“La condena injusta porque aquí no debe estar el delito de instigación con fines terroristas, porque no existe el terrorismo, como dijo bien la que respondió a favor mío; dijo que no daba, y es que realmente no da, y esto es lo que me tiene acá (...) Mi caso debieron revisarlo muy bien antes de condenarme porque me hicieron un daño muy grande. Yo genero empleo, ayudo a muchas personas que lo necesitan. La Daneidy de hace 6 años no es la misma que hoy día. Cambié y soy otra persona porque me superé, porque he cambiado y creo que eso debieron tenerlo en cuenta”.

La influencer y empresaria, conocida como Epa Colombia, habló desde la cárcel el Buen Pastor de Bogotá. | Foto: Noticias Caracol

Nuevamente, recalcó que la decisión que se tomó no sería proporcional con los errores que cometió al divulgar el video de su ataque a la estación de Transmilenio ‘Los Molinos’ en las marchas del año 2019, e incluso, realizó una comparación con los integrantes de la primera línea.

“Mire los de la primera línea, son gestores de paz, y yo ¿estoy aquí pagando el delito de todos ellos? porque no están acá, y yo después de 6 años estoy acá. De un delito que nunca debió colocar la Fiscalía, que lo puso; que mi abogado me engañó con el fiscal, y hoy en día me encuentro aquí siendo una persona más privada de la libertad”.

Epa Colombia lleva dos semanas en la cárcel 'El Buen Pastor'. | Foto: TikTok Todovideostv - @epa_colombia

¿Cómo ha llevado Epa Colombia sus días en prisión?

Una de las preguntas que más se hacían los seguidores de la empresaria de queratinas estuvo relacionada con la forma en la que ha sobrellevado sus días en la cárcel, pues en su cotidianidad estaba acostumbrada a un estilo de vida lleno de lujos y comodidades.