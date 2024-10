Evaluna Montaner contó la miedosa situación que vivió en un supermercado: “es difícil ser mujer”

“Fui sola, y de repente estoy yo, ahí, tranquila en un pasillito con mi carrito y siento que me están persiguiendo dos tipos. Como que yo voy dando la vuelta, voy buscando pasillos donde hay más gente porque me dio un poco de miedo, y otra vez estoy sola en un pasillo con estos dos tipos”, narró Evaluna.

La venezolana también expresó que el par de sujetos se acercaron a ella para preguntarle la talla de su calzado, a lo que ella respondió de manera nerviosa que no sabía. Los hombres le comentaron a la creadora de contenido que tenían unos zapatos que podrían llegar a interesarle y ella les dijo que no estaba interesada.

“Entró alguien al pasillo gracias a Dios y me acerqué a la otra persona, agarré todas las cosas, las pagué y veía que ellos seguían por ahí. Luego, salieron y le pido a la persona que estaba metiendo las cosas en la bolsa que me acompañara al carro porque tenía mucho miedo. Me acompañó, me monté y me fui de una”.