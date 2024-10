MasterChef saldrá de la programación de RCN por inesperado motivo

Su sexta temporada ha logrado sacar varios temperamentos dentro de la cocina y no precisamente por los fogones en la estufa. Tras conocer el top 10 de los finalistas, la producción del programa ha sabido como mantener a todos los televidentes conectados gracias a los retos y lo que estos provocan en cada participante.

No cabe duda que muchos concursantes se han logrado ganar el corazón de miles de televidentes con sus ocurrencias, platos gastronómicos, comentarios y personalidades.

“Cony no está con nosotros hoy, amaneció maluquita, no sabemos cuánto tiempo de incapacidad tenga en este momento, esperamos se mejore pronto. Sin embargo, como siempre la regla es para todos, una vez ella ingrese por esa puerta de MasterChef, debe ingresar con delantal negro, noticia no tan alentadora, estando ya en el top 10 buscando ya el camino al top 5″, reiteró.