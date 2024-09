Famoso actor destapó mentira de la que fue víctima en una relación, lo engañaron por tres años: “yo no era el papá”

Gary Forero conquistó al público colombiano con su participación en diversas producciones colombianas e internacionales, tal y como fue el caso de Bella calamidades, Las muñecas de la mafia 2, El Clon, Juego Limpio y Victorinos. Cada proyecto lo impulsó en los medios, dándose a conocer por su talento y preparación.

De igual forma, el bumangués llamó la atención de los curiosos con detalles de su vida personal, los cuales fueron saliendo a la luz con el paso del tiempo. Muchos fanáticos se centraron en la relación que sostiene con Liliana González, actriz recordada por su papel de ‘La pajarita’, desde hace varios años.

Pese a que esta unión cautivó con sus contenidos, ideas y momentos en redes sociales, las miradas de los seguidores se posaron en una entrevista que concedió Gary Forero a Diva Rebeca, donde abrió su corazón y confesó una dura situación que atravesó con una expareja.

Gary Forero comentó esta mentira de la que fue víctima con una mujer hace varios años. | Foto: @garyforeroart

Según se observó en el diálogo, el actor indicó que fue víctima de una fuerte mentira en su vida privada, ya que una mujer, con la que sostuvo una extensa relación, lo engañó e hizo creer que tenían una hija juntos. El artista habló de su experiencia, sincerándose tras descubrir que no era padre de aquella menor.

Gary Forero, antes de vincularse amorosamente con Liliana González, se enfrentó a dicha historia donde una exnovia le quiso hacer creer que era el progenitor de una niña de tres años. Aunque no sospechó al inicio, detalles lo llevaron a someterse a una prueba de ADN y descubrir la verdad.

“Tuve una hija que no era mía durante tres años. Eso es más que cachos. Es un tema que es muy fuerte. Yo fui papá durante tres años. Era mía la niña. Yo fui papá durante tres años y ya por situaciones en que no me aguantaba la convivencia con esa persona, le hago prueba de ADN a la niña y me sale negativa. Yo no era el papá”, comentó.

El colombiano mencionó en la entrevista que los sentimientos y el cariño fluyeron por la menor, por lo que el proceso de desprenderse fue muy duro y difícil. A pesar de que le dio “tusa”, el desenlace fue otro y entendió que todo era parte de una enseñanza de la vida.

El actor contó la experiencia que tuvo en una relación de hace varios años, antes de conocer a su actual pareja. | Foto: @garyforeroart

“Yo era papá soltero. La peinaba, le hacía colitas. Esa fue una tusa que me duró año y medio. Apareció el otro papá y esa historia tuvo otro desenlace y terminó como debería ser. Yo me quedé llorando. Esto no lo he contado nunca. Cuando supe que no era mía la niña dije: ‘a la próxima que llegue la voy a querer más’. Lo vi como una enseñanza”, mencionó.

Para finalizar el tema, el actor mencionó que no era al único que le pasaba esto, pues sabía que habían muchos hombres que caían en este tipo de situaciones.