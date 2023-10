Florinda Meza desmintió ser la culpable de que ‘Chespirito’ no se transmita en la televisión: “esta es la verdad”

La actriz, que estuvo casada con Roberto Gómez Bolaños, afirmó que no ha obstaculizado la transmisión de los programas de Chespirito, contrario a lo que dice, y dejó ver que la culpa es de los canales de televisión, dado que no la han tenido en cuenta en las negociaciones.

“En una compra-venta hay un comprador y uno o más vendedores, en este caso, dos . El comprador ya ha intentado por cuatro ocasiones hacer la transacción, mismas a las que no he sido invitada. Ahora bien, las negociaciones son eso, para negociar, para llegar a un feliz acuerdo, al menos que alguien quiera tronar la negociación o que no sepa realizarla”.

Florinda Meza dejó comentarios a favor y en contra

Por supuesto, hubo quienes se expresaron contra Florinda Meza. Una usuaria incluso le recordó la vez que le negó una foto en Cancún. “Esperé por respeto a que terminara y me acerqué un poco para pedirle una foto, una simple foto, que para usted no era nada, pero para mí era mucho.... Verla en persona, yo teniendo ya 33 años, hasta tenía el ojo aguado solo con haberla visto y usted dijo que no, que no tenía tiempo”.