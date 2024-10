Giovanny Ayala destapó situación de abuso que vivió con una de sus seguidoras: “yo me quedé quieto”

Giovanny Ayala es reconocido por ser uno de los exponentes con mayor nivel de fama en la industria de la música popular, pues a través de varios éxitos ha posicionado su nombre, llegando a todos los rincones de Colombia, lo que en consecuencia, genera que muchas personas quieran tener contacto con él y mantener algunas conversaciones al finalizar sus presentaciones.

En medio de una reciente entrevista con Los Impresentables de Los 40, el intérprete de Se la robé y me la robaron y De rodillas te pido, contó frente a los micrófonos, las peores experiencias que ha tenido en los encuentros con sus seguidores.

Giovanny Ayala | Foto: Masterchef Celebrity

“Yo creo que todos los artistas no sentamos acá y ustedes nos hacen esa pregunta, pero yo no entiendo por qué hacen eso, nos cogen y nos aprietan la cola y si se descuida uno, también lo cogen por delante”, dijo el cantante.

Ante esta afirmación, Roberto Cardona, uno de los locutores quiso obtener más información al respecto, por lo que quiso ahondar y conocer detalles de la situación que Giovanny tuvo que atravesar.

“Pasó acá en Bogotá, en una presentación que hice en una oportunidad y yo me quedé quieto porque esa señora no tenía una mirada normal. Ella me cogió y me apretó y yo me quedé quieto (...) En la expresión de ella, yo la sentí feliz, la sentí contenta. Yo creo que no se bañó las manos en ocho días”, mencionó en medio de risas.

La razón por la que Giovanny Ayala no reaccionó al comportamiento de su fanática

En medio de la historia, Valentina Taguado interrumpió al artista para conocer las razones por las que había tomado la decisión de mantenerse en silencio y no reaccionar de ninguna manera ante el incómodo momento.

Al cantante de música popular lo robaron en París. | Foto: Tomada de Instagram @giovannyayalaoficial

“Quise como demostrarle que yo no me iba a intimidar con el gesto que ella estaba haciendo. Ella mientras hacía eso solo me miraba. Y lo peor es que la tarima no era alta como otras tarimas más grandes, esa quedaba en el suelo porque era una presentación más familiar en ese entonces, entonces ella estaba ahí donde yo estaba parado”.

Además, dio otros ejemplos de situaciones en las que las fans le hacen peticiones subidas de tono.

“A muchos nos pasan muchas cosas, demasiadas cosas, piden un autógrafo y uno les pide la hojita, y le dicen a uno que no, que en la cola o que en los senos (...) Yo digo que me está tomando del pelo y la verdad es que en ese momento ellas quieren sacarse una foto o subir una historia. He escuchado a muchos de mis colegas diciendo que les pasa lo mismo”.

Para finalizar, Valentina Taguado se pronunció al respecto y pidió respecto por los artistas, independientemente de su género.

“Creo que un poquito de respeto estaría bien porque si fuera al contrario si sería un problema, si un hombre hace eso con una artista sería lo peor, entonces si es importante aclarar eso”.

¿Valentina Taguado se fue de ‘Los 40 Colombia’? | Foto: Los 40 Colombia

Como era de esperarse, usuarios en redes sociales dejaron algunos comentarios expresando su molestia frente a este tipo de casos.