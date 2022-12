“Guapura”, le dicen a Carmen Villalobos por foto sexy en traje de baño

Si hay alguien en la farándula nacional que sabe cómo generar revuelo en redes con su sensualidad es la actriz Carmen Villalobos, quien no solamente derrocha un carisma hermoso con sus seguidores, también muestra mucha piel y a través de ella una de las figuras más envidiadas de la televisión latinoamericana.

Ya han sido varias las ocasiones en las que Carmen se deja llevar por el verano y la playa para mostrarle a sus seguidores los trajes de baño que guarda en su clóset y saca a relucir cada vez que tiene la oportunidad de viajar al mar, como lo hizo en su última publicación, en la que mostró un conjunto muy sexy que entalla a la perfección todos sus atributos físicos.

En la imagen Carmen muestra el bikini con pareo mini falda color verde limón fluorescente que con sus drapeados y sus telas delgadas no dejan mucho a la imaginación, creando un contraste muy “Hollywood” con el tono de piel que tiene la barranquillera y que ha mantenido incluso con las largas temporadas que ha pasado en la capital colombiana, Bogotá, donde el sol es escaso y el clima mucho más frío del que la costeña prefiere.

Dicha imagen ha generado un revuelo impresionante en las redes sociales y entre el mismo gremio de actores latinos que han compartido set en algún momento con Carmen, pues en los comentarios del post, que ya alcanza más de 269 mil likes, no la bajan a ella de “guapa” y “hermosa”, adjetivos que le quedan a la perfección a la actriz.

“Muñeca 😍”, fue el apodo que le puso la presentadora Carolina Cruz a Villalobos con su comentario en Instagram. Por otro lado las actrices Mábel Moreno y Laura de León se decantaron por adjetivos más atrevidos como “guapura” y “mamacita”, acompañados de sus respectivos emoticones de corazones y llamitas de fuego.

La Chiqui Bombom, influencer muy conocida en Centro América y Estados Unidos, se despachó con un “LA MÁSSSSSSS” en la sección de comentarios, mientras que la presentadora Mónica Molano le dejó un simpático “Shuuuurraaaa” como piropo a la barranquillera, quien no hace más que descansar y darse tiempo para sí misma en estas fiestas de fin de año.

“Eahhh que hermosa Carmen😍 que sigas disfrutando al máximo de estos últimos días del año, en compañía de tu familia❤️!”, “La más hermosa de toda Colombia por Diossss😍”, “Uffff pero que hermosura😍”, “salió una hermosa sirena del mar”, “eres una diosa”, “ese color te queda muy bien”, “qué me perdone mi novia, pero la belleza de esta mujer hay que admirarla”, “la descripción de la perfección”, “cada día mejor Carmen”, son algunos de los comentarios que hicieron los seguidores de la barranquillera en la publicación.

Carmen se ha refugiado en su familia y en sus amigos luego de haber terminado su relación con el también actor Sebastián Caicedo, con quien estuvo alrededor de 13 años, conformando una de las parejas más alegres y mediáticas de la farándula latinoamericana, pues las apariciones de Villalobos en series como Sin senos sí hay paraíso, le ha dado una trascendencia internacional en los medios latinos e hispanohablantes de varios países, más que todo de Estados Unidos, México y Colombia.

El proceso de la ruptura no ha sido fácil para la barranquillera, sin embargo, ella misma ha mostrado que una de las que más la ha acompañado ha sido su madre, quien viajó hasta Bogotá para armarle la Navidad en su apartamento de soltera y así darle una grata sorpresa, enviándole un mensaje muy especial: Carmen no está sola y no tiene por qué pasar una Navidad en soledad y en la tristeza.