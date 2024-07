Hijo de Carolina Cruz tuvo inesperado gesto con Jamil Farah, novio de la presentadora; ella no evitó reaccionar

“Mi pareja es gran amigo de mis hijos. Tan amigo, que me encanta, porque Mati en estos días me dice: ‘Mami, te voy a decir cuáles son mis mejores amigos: Fulanito, Perencejo, Sultanito… y Jamil’. Y es perfecto, porque yo quiero que ellos vean a Jamil como un amigo”, contó.

“Yo nunca había estado con un hombre menor, pues tuve un novio que me llevaba 10 años, pero de resto todos mis novios me llevaban 3, 2 o 1 año y ya, pero siempre mayores, entonces cuando yo empiezo esta relación la verdad es que no le veía mucho futuro porque yo decía ‘él es mucho menor que yo, seguramente no se va a encarretar, ni yo tampoco, pero me trata lindo, es demasiado especial conmigo, es un amor, es un bacán”, agregó.