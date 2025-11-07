Gente
Horóscopo de este 7 de noviembre de 2025 para cada uno de los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar; el pasado volvería
Calistar se refirió a lo que ve para cada casa astral, desde lo bueno hasta lo regular.
Consultar el horóscopo se ha convertido en un pilar para las personas que hoy en día creen en la astrología y encuentran sentido a que el cómo se vive el día a día está relacionado por lo que dicten los astros.
En este mundo son varios los expertos que les brindan a sus seguidores las predicciones de lo que ven para cada uno de los 12 signos del zodiaco, y en México destaca Nana Calistar, quien, con su estilo característico, revela a detalle lo que distan los astros para sus casas.
Horóscopo de Nana Calistar para hoy 7 de noviembre de 2025
- Aries
“Si esa persona del pasado ya te hizo pedazos el corazón, no andes queriendo pegar los trozos con resistor 5000. A veces lo que se rompe no se arregla, y aunque duela, es mejor soltar antes de quedarte aferrado a algo que ya olía a despedida”.
- Tauro
“Deja ya de andar dudando de todo el mundo, que tanta desconfianza te está dejando más arrugas que el sol. Si la persona que te gusta, anda de canijo, mándalo a volar sin culpa; lo que no sirve, estorba, y tú ya no estás para perder el tiempo con amores a medio gas”.
"Deja ya de andar dudando de todo el mundo, que tanta desconfianza te está dejando más arrugas que el sol. Si la persona que te gusta, anda de canijo, mándalo a volar sin culpa; lo que no sirve, estorba, y tú ya no estás para perder el tiempo con amores a medio gas".
- Géminis
“Ya basta, mi querido doble cara, de andar cargando culpas y gente que no más te hala pa’l fango. Aprende a poner límites, porque tu nobleza a veces se pasa de buena y terminas con cada caso que ni el padre Amaro”.
- Cáncer
“Otra vez el pasado queriendo tocar a tu puerta. No te hagas el sorprendido, que tú solito lo invocas cuando te da la nostalgia. Pero ya no estás para andar llorando por lo mismo, ¿eh? Si alguien te hirió, agradece la lección y cierra ese capítulo con dignidad. No caigas otra vez en lo que tanto te costó cerrar".
"Otra vez el pasado queriendo tocar a tu puerta. No te hagas el sorprendido, que tú solito lo invocas cuando te da la nostalgia. Pero ya no estás para andar llorando por lo mismo, ¿eh? Si alguien te hirió, agradece la lección y cierra ese capítulo con dignidad. No caigas otra vez en lo que tanto te costó cerrar".
- Leo
“Siempre queriendo dar amor como si lo regalaras en ofertas del Buen Fin. Aprende que no todos merecen tanto de ti, y que el cariño también se agota cuando no lo valoran. En estos días podrías sentirte confundido entre el deseo y el corazón, así que cuidado con andar aflojando la tortilla al primero que te eche flores. No todo el que te sonríe quiere quedarse, algunos solo vienen a probar el sabor”.
Virgo
“Todo lo analizas hasta el cansancio, te digo una cosa: no todo en la vida tiene que tener lógica, a veces las mejores cosas llegan cuando dejas de planear tanto. Suelta un poco el control, que tu manía de querer tener todo bajo regla, solo te está estresando”.
"Todo lo analizas hasta el cansancio, te digo una cosa: no todo en la vida tiene que tener lógica, a veces las mejores cosas llegan cuando dejas de planear tanto. Suelta un poco el control, que tu manía de querer tener todo bajo regla, solo te está estresando".
Libra
“Siempre tan romántico y soñador, pero a veces te pasas de ingenuo. Aprende a soltar lo que no te corresponde, que no todo lo que te gusta es para ti. Este mes viene fuerte en emociones: traiciones, chismes y hasta reencuentros que te van a revolver el estómago”.
Escorpio
“Tú con esa manía de ayudar a todos terminas metido en cada enredo que ni te toca. La buena voluntad es hermosa, pero cuando se la das a gente malagradecida, se vuelve un castigo. Aprende a decir ‘No’, que no por eso eres malo ni egoísta”.
"Tú con esa manía de ayudar a todos terminas metido en cada enredo que ni te toca. La buena voluntad es hermosa, pero cuando se la das a gente malagradecida, se vuelve un castigo. Aprende a decir 'No', que no por eso eres malo ni egoísta".
- Sagitario
“Tú siempre tan libre como el viento y testarudo como mula en subida. En estos días vas a sentir ganas de mandar todo al carajo y empezar de nuevo, y ¿sabes qué? ¡Hazlo! No te detengas por miedo, que quien no arriesga, se queda igual de atorado que frijoles en la olla".
Capricornio
“Mi querido Capricornio, tú tan trabajador y tan sufrido, siempre queriendo que todo salga perfecto. Pero recuerda que no eres máquina, también necesitas descansar y respirar. En estos días te darás cuenta de que hay cosas que no dependen de ti, y eso también está bien”.
"Mi querido Capricornio, tú tan trabajador y tan sufrido, siempre queriendo que todo salga perfecto. Pero recuerda que no eres máquina, también necesitas descansar y respirar. En estos días te darás cuenta de que hay cosas que no dependen de ti, y eso también está bien".
- Acuario
“Tú tan raro, tan loco, tan tú. Este noviembre trae energías que te van a sacudir hasta el alma, pero para bien. Estás sanando heridas viejas, perdonando lo que dolió y aprendiendo a no tomar las cosas tan a pecho. Bravo por ti, porque ya era hora de dejar de sufrir por gente que ni lo merece”.
Piscis
“Siempre nadando entre sueños y sentimientos. Este mes, la vida te pondrá frente al espejo para que aprendas a amarte como nadie lo ha hecho. Si no tienes pareja, no te me pongas triste, porque ahorita lo que necesitas no es amor de otro, sino amor propio. Aprende a disfrutar de tu soledad, que cuando la llenas de paz, deja de volver.
"Siempre nadando entre sueños y sentimientos. Este mes, la vida te pondrá frente al espejo para que aprendas a amarte como nadie lo ha hecho. Si no tienes pareja, no te me pongas triste, porque ahorita lo que necesitas no es amor de otro, sino amor propio. Aprende a disfrutar de tu soledad, que cuando la llenas de paz, deja de volver.