Horóscopo de este jueves 6 de noviembre por Nana Calistar: habría gran oportunidad económica para un signo del zodiaco

Día a día son más las personas que creen en la astrología y consultan el horóscopo diario para obtener una guía o una orientación de cómo será su día, semana o mes.

En el mundo, hay varios expertos que han ganado reconocimiento no solo por sus vaticinios en diversidad de temas, sino también por sus predicciones cercanas o acertadas en el horóscopo para los signos del zodiaco.

Dentro de estas personalidades reconocidas está la mexicana Nana Calistar, quien con su estilo característico, revela lo venidero para cada una de las casas astrales.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas. | Foto: Getty Images

Horóscopo de Nana Calistar para el jueves 06 de noviembre

Aries

“Si tienes pareja, bájale tres rayitas, que luego por cualquier tontería armas tragedia griega. No todo es pleito ni competencia, aprende a dialogar antes de estar aventando indirectas por Facebook. Si algo no te gusta, dilo, pero con amor y no con veneno”.

Tauro

“Tu con ese humor cambiante que ni tú mismo aguantas. Lo bueno es que tu carisma y esa forma tan tuya de ver la vida te salvan de muchos líos. No te tomes todo tan personal, sobre todo en el trabajo; deja que los comentarios tontos se te resbalen, sobre todo si vienen de quien no tiene ni dónde caerse muerto”.

TAURO 06 de noviembre



Tu con ese humor cambiante que ni tú mismo aguantas. Lo bueno es que tu carisma y esa forma tan tuya de ver la vida te salvan de muchos líos. No te tomes todo tan personal, sobre todo en el trabajo; deja que los comentarios tontos se te resbalen, sobre todo… — Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2025

Géminis

“Lengua suelta y corazón distraído, ese eres tú. No confíes en cualquiera, se te da mucho andar contando tus secretos como fueron noticias del canal dos, y luego no entiendes por qué los chismes vuelan. Guárdate algo para ti, que no todo el mundo te quiere ver brillar”.

Cáncer

“El pasado va a tocarte la puerta, y sí: esa persona que se fue con su orgullo por delante regresa arrepentida y con la cola entre las patas. Pero ojo, antes de perdonar, piensa si vale la pena abrirle otra vez tu corazón o si lo que extrañas es la costumbre, no la persona”.

CÁNCER 06 de noviembre



El pasado va a tocarte la puerta, y sí: esa persona que se fue con su orgullo por delante regresa, arrepentida y con la cola entre las patas. Pero ojo, antes de perdonar, piensa si vale la pena abrirle otra vez tu corazón o si lo que extrañas es la… — Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2025

Leo

“Deja ya de querer corregirle la vida a medio mundo, que no naciste para ser fiscal de costumbres. Si tus amistades quieren andar de ‘alegres’ cada fin de semana o aflojar sin tanto trámite, déjalas, que cada quien sabe con qué cuerpo vino al mundo. Tu ocúpate de tu paz y de no meterte donde no te llaman, que luego terminas embarrado o embarrada sin deberla ni temerla”.

Virgo

“La vida te trae entre mejoras económicas y decepciones personales. No te me endeudes por andar queriendo aparentar lo que no es, compra solo lo necesario, que lo bonito no siempre es lo más caro. Se avecinan momentos importantes: reencuentros familiares, sorpresas bonitas y una conversación con alguien del pasado que te va a mover el tapete”.

VIRGO 06 de noviembre



La vida te trae entre mejoras económicas y decepciones personales. No te me endeudes por andar queriendo aparentar lo que no es, compra solo lo necesario, que lo bonito no siempre es lo más caro. Se avecinan momentos importantes: reencuentros familiares,… — Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2025

Libra

“Lo que soñaste y visualizaste empieza a volverse realidad, y ni tú te lo vas a creer. Esos planes que veías imposibles comienzan a tomar forma y te van a llenar el alma de satisfacción. Pero antes de celebrar, pregúntate por qué te sientes tan inestable últimamente”.

Escorpio

“Prepárate porque se vienen cambios intensos, de esos que te sacuden el alma. Bajarás uno o dos kilitos (o eso vas a jurar tú) y habrá una oportunidad de negocio que puede darte para tus gustitos si te pones trucha. No confíes tanto en amistades intermitentes, esas que solo aparecen cuando les conviene”.

ESCORPIÓN 06 de noviembre



Prepárate porque se vienen cambios intensos, de esos que te sacuden el alma. Bajarás uno o dos kilitos —o eso vas a jurar tú— y habrá una oportunidad de negocio que puede darte para tus gustitos si te pones trucha. No confíes tanto en amistades… — Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2025

Sagitario

“Tus caminos comienzan a abrirse de nuevo. Un viaje se empieza a planear y traerá consigo nuevos comienzos, oportunidades y alegrías. Es momento de aterrizar tus ideas, de dejar de soñar tanto y ponerte manos a la obra, porque la suerte te está sonriendo y no se va a quedar esperándote”:

Capricornio

“Por fin llega ese amor fuerte que te va a hacer entender lo que es la fidelidad y el compromiso de verdad. Pero aguas, porque si tú no te pones las pilas, y te dejas llevar por la rutina, podrías perder algo muy bonito. Este mes es para demostrarte a ti mismo de lo que eres capaz, y para dejar atrás los miedos que te han detenido”.

CAPRICORNIO 06 de noviembre



Por fin llega ese amor fuerte que te va a hacer entender lo que es la fidelidad y el compromiso de verdad. Pero aguas, porque si tú no te pones las pilas y te dejas llevar por la rutina, podrías perder algo muy bonito. Este mes es para demostrarte a… — Nana Calistar (@NanaCalistar) November 6, 2025

Acuario

“Por fin entenderás que ver por ti no es egoísmo, sino amor propio. Este mes será de abrir los ojos y cerrar bocas, porque hay gente que solo se te acerca para sacar provecho. Cuidado con los amores de una noche, que aunque se sientan sabrosos en el momento, podrían traerte más problemas que placer”.

Piscis

“Por fin se te van a caer las vendas de los ojos y vas a entender que lo que escuchaste de esa persona no era chisme, sino advertencia del universo. Las pruebas te van a llover y la vida te va a decr: ‘¿Ya ves, mensito, que sí te lo dijeron?’. Este golpe de realidad te va a servir para despertar y aprender a no confiar tan rápido".