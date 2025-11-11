Horóscopo de este martes 11 de noviembre para cada uno de los 12 signos del zodiaco; vendrían cambios radicales

Cada vez son más los que miran al cielo en busca de respuestas. La astrología, lejos de ser solo una curiosidad, se ha convertido para muchos en una herramienta que orienta sus decisiones y emociones diarias.

Según sus seguidores, los astros no solo determinan el rumbo del destino, sino también la forma en que cada persona enfrenta los retos cotidianos.

Signos del zodiaco | Foto: Getty Images

En este creciente interés por el zodiaco han surgido numerosos intérpretes que descifran sus mensajes y los comparten con un público fiel y numeroso.

En México destaca una figura en particular: Nana Calistar, quien, con su estilo directo y característico, se ha ganado un lugar entre los referentes de la astrología popular al revelar lo que las estrellas auguran para los doce signos del horóscopo.

Horóscopo de hoy martes 11 de noviembre

Aries

“Ten presente, mi amor, que las oportunidades no son eternas y traen fecha de caducidad, así que deja de pensarlo tanto y agárralas cuando pasen frente a ti. Este día te traerá muchas chances, tanto en el amor como en los juegos de azar, pero acuérdate que la suerte solo le sonríe a quien se mueve”.

Tauro

“Una amistad está sintiendo algo más por ti y tú ni en cuenta. Si no tienes intenciones claras, no le des alas, porque podrías terminar rompiendo un corazón que no lo merece.Cuídate de enfermedades de transmisión sexual, no todo lo que brilla está limpio, así que protégete, literal y emocionalmente”.

Géminis

“Si tienes pareja, cuida esos arranques de celos que parecen telenovela, porque podrías alejar a quien más te quiere.Hoy la vida te pondrá a reflexionar sobre tus decisiones: lo que dejaste, lo que aguantaste y lo que sigues permitiendo”.

Cáncer

“Cuídate de caídas, golpes y tropezones (tanto físicos como emocionales), porque andas más distraído que novio infiel. Un sueño que tendrás te mostrará una verdad importante, así que anótalo al despertar, porque será señal del universo”.

Leo

“En estos días podrías sentir que los fantasmas del pasado quieren hacerte visita, pero ni se te ocurra abrirles la puerta. Tú eres de los que se acostumbran al drama y al sufrimiento, y luego no saben cómo salir de ahí. ¡Ya basta! Ponte las pilas y elige tú a quién quieres en tu vida, no dejes que nadie decida por ti".

Virgo

“Andas en una etapa donde el universo te está probando la paciencia. Se te aparecerá un lobo con piel de oveja, alguien que fingirá ternura pero trae veneno escondido. Abre bien los ojos y no caigas en trampas disfrazadas de halagos”.

Libra

“Se viene reencuentro con alguien del pasado, esa persona que en su momento te rechazó y que ahora quiere una segunda vuelta. Tú decidirás si abres la puerta o la cierras con candado. Pero si lo haces, que sea desde el amor propio, no desde el vacío.Ten cuidado con pagos, deudas o compromisos; podrías verte apretado si no planeas bien tus gastos”.

Escorpio

“Ahora sí, Escorpión, se vienen días de fuego, cambios y oportunidades, de soltar lo que te pesaba y de reírte de lo que antes te dolía.El pasado ya no tiene poder sobre ti; si alguien intenta regresar con el cuento de ‘he cambiado”, dile: ‘yo también, y por eso ya no te quiero’”.

Sagitario

“Andas en una etapa donde el universo te va a sacudir el tapete. Pero tranquila, no es castigo, es limpieza divina. Se vienen cambios fuertes, de esos que te obligan a soltar lo que no sirve y quedarte solo con lo que te suma”

Capricornio

“Estás entrando en una etapa poderosa donde tu disciplina y tus ganas de superarte te abrirán puertas que antes parecían cerradas con candado. Pero, ojo, no te vayas a volver adict@ al control; suelta un poquito, que a veces la vida necesita improvisar para sorprenderte”.

Acuario

“Tú siempre tan diferente, tan soñador, tan adelantado, pero últimamente traes el corazón revuelto y la cabeza hecha nudo. No sabes si amar, huir o mandar todo al carajo. Calma. Este día el universo te dice: ‘deja de buscar afuera lo que te falta adentro’”.

Piscis

“Tú que todo lo sientes y todo lo absorbes, ya va siendo hora de ponerte armadura de escamas gruesas. El chisme anda a la orden del día, así que cuida tu imagen y tus palabras; no todo el mundo merece saber lo que piensas ni lo que sientes”.