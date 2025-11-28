Suscribirse

Horóscopo de fin de noviembre, según Nana Calistar: estas son las predicciones de los 12 signos, este viernes 28

La astróloga mexicana habló de lo que viene para todas las casas.

Mariana Lizeth Urrea Moreno

28 de noviembre de 2025, 11:55 a. m.
Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy.
En pleno auge de las creencias esotéricas, la astrología sigue convocando a un amplio público que busca en los movimientos celestes una orientación para afrontar el día a día y anticipar lo que podría venir en las próximas semanas o meses.

En este universo de pronósticos destaca la mexicana Nana Calistar, una figura reconocida por su estilo singular y por revelar, con detalle y signo por signo, las posibles señales del destino.

Horóscopo de Nana Calistar para el día de hoy
Horóscopo de hoy, viernes 28 de noviembre de 2025

  • Aries

“En tu trabajo, se ve estabilidad bien plantada, pero también una noticia fuertecita que llegará antes de que diciembre cierre la cortina. No te me asustes por los movimientos que vengan, porque a veces Diosito sacude para acomodarte mejor”.

  • Tauro

“Tú con los planetas alineándose a tu favor pero con los deseos carnales tan despiertos que ni tú sabes dónde poner tanto fuego. Respira, mijo/mija, porque andas que una palabra te prende y la otra te derrite. Ignora chismes de gente tonta”.

  • Géminis

“Cuídate ese estómago porque traes gastritis, colitis y hasta bilis inflamada. Una amistad te necesitará más que nunca; sé su apoyo, pero tampoco te cargues problemas ajenos que luego ni dormir te dejan”.

  • Cáncer

“No dejes que nadie robe tu tiempo, porque es lo más valioso que tienes. Hay días en los que sientes que no sabes pa’ dó´nde jalar, como si la vida fuera un laberinto sin salida. Escucha tu corazón; él sabe más que tu cabeza cuando te pones dramático".

  • Leo

“Agárrate porque el viaje que tenías planeado se va a cancelar y te va a poner de un humor más agrio que limón de cantina. No te me amargues, que a veces Diosito te quita cosa para evitarte peores sustos”.

  • Virgo

“Mira, corazón, si los perros ladran es porque vas avanzando, así que deja de hacer corajes por comentarios que ni al caso. Vienen oportunidades de faje, apapacho y apretón con gente nueva, pero tampoco te me sueltes como si regalaras dulces en Halloween”.

  • Libra

“Deja de culparte por cosas que ya ni existen. El pasado ya se fue, el futuro aún no llega, y tú aquí atorado en un drama que solo te hace daño. Es momento de poner orden y luchar por tus sueños, como la señora perrísima que puedes llegar a ser”.

  • Escorpio

“Cuida tu carácter, porque en estos días estarás más sensible, y cualquier comentario te va a caer como balde de agua fría. No te amargues por cosas que ni caso tienen”.

  • Sagitario

“Vas a sentir la tentación de buscar a alguien del pasado, pero por favor, criatura, no vuelvas a las mismas pendejadas de antes. Tú ya no estás para repetir capítulos que ni buenos fueron. Valórate, mija/mijo. Se ven oportunidades de nueva amistad, persona que llegará a través de conocido o conocida, y con quién harás un lazo muy fuerte en poco tiempo”.

  • Capricornio

“Se ven ofrecimientos de nuevo trabajo, llegada de dinero extra por deuda pasada, préstamo o venta inesperada. Es un cierre de año que te empuja para arriba. Si tienes pareja y anda fría, apagada o rutinaria, podría ser que ya se cansó de lo mismo; ponle creatividad, reaviva el ánimo o de lo contrario, estarás viendo tu relación desmoronarse como galleta húmeda”.

  • Acuario

“Acuario, deja de confiar en quien solo te ha dado dudas, disgustos y silencios incómodos. Aprende a desconfiar hasta de tu sombra, porque a veces la gente te abraza con cariño... mientras te tantea el bolsillo. Familiar te buscará, y puede necesitar apoyo emocional o económico”.

  • Piscis

“Ponte las pilas, porque tu cuerpo y autoestima andan necesitando atención urgente. La vida te va a abrir puertas bien perras, pero si no te aplicas, se te van a ir de largo como agua entre los dedos. Vienen momentos positivos, llenos de cambios bonitos que podrían traerte el cierre de un negocio, la firma de un trato importante o hasta la oportunidad de viajar al extranjero, algo que has deseado desde hace tiempo”.

