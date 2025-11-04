Horóscopo de hoy martes 4 de noviembre para los 12 signos del zodiaco, según Nana Calistar

La astrología, ese antiguo arte de interpretar los astros, continúa captando la atención de millones y consolidándose como una práctica influyente en la vida cotidiana. Cada vez más personas recurren a ella en busca de orientación sobre cómo encarar sus jornadas, semanas o incluso meses.

En México, una de las voces más reconocidas en este ámbito es Nana Calistar, quien se ha ganado un lugar destacado entre los especialistas del zodiaco. A través de sus publicaciones diarias, comparte con sus seguidores las predicciones y consejos correspondientes a los doce signos, convirtiéndose en una referencia indispensable para los amantes de la astrología.

Nana Calistar brindó su horóscopo para el día de hoy. | Foto: Montaje SEMANA | Instagram: @nanacalistartv - Getty Images

Horóscopo de este martes 4 de noviembre según Nana Calistar

Aries

“Tu que te crees de hierro, pero a veces te quiebras como galleta, pon atención. No andes repitiendo errores del pasado porque podrías terminar diciendo ‘¿Por qué volví a caer?’“.

Tauro

“Este mes más te vale abrir bien los ojos, porque hay traiciones y falsedades a la vuelta de la esquina. Gente del trabajo o del círculo cercano podría querer ponerte el pie, pero no lo lograrán si te mantienes firme y con la cabeza fría”.

Géminis

“Este noviembre vienes con la mente más revuelta que licuadora. No te dejes menospreciar por nadie ni permitas que te traten como plato de segunda mesa. Aprende a darte tu lugar y a poner límites, porque a veces das tanto que terminas con las manos vacías”.

Cáncer

“Otra vez andas de mártir esperando a que la otra persona te busque. ¡Ya no, por favor! Este noviembre es para que te sacudas las penas y sigas tu vida. Si alguien no te valora, que se vaya con viento fresco, porque tú no naciste para mendigar amor".

Leo

“Prepárate, mi vida, porque te vas a quedar con la boca abierta y los calzones en el suelo al enterarte de una noticia sobre alguien muy importante para ti. Todo eso que te negabas a creer resultará más cierto que un ‘te lo dije’ de tu mamá’, y aunque dolerá, aprenderás a aceptar las cosas como toda una fiera valiente”.

Virgo

“Este mes el universo te va a dar una zarandeada para que entiendas lo que no quisiste ver. Vienen cambios muy buenos, sobre todo en el amor, porque alguien de tierras lejanas no deja de pensar en ti, y lo traes o la traes dando vueltas en la cabeza como disco rayado”.

Libra

“Cuida esa boquita que Dios te dio, porque podrías soltar una indiscreción que te meta en líos con la persona que te gusta. Este mes, si no tienes amor, deja la flojera y ponte las pilas: el amor no va a llegar tocando tu puerta mientras ves series y te comes las uñas”.

Escorpio

“Este noviembre te traerá días raros: unos en los que te van a adorar y otros en los que te van a evitar como si tuvieras mala suerte. No te lo tomes personal, la gente es cambiante y tú, más listo que nadie, sabrás a quién darle tu tiempo”.

Sagitario

“Deja de querer vengarte de medio mundo y mejor enfócate en vivir. No es momento de andar pagando con la misma moneda, que la vida ya se encarga de hacer su chamba y poner a cada quien donde merece”.

Capricornio

“Ya te hacía falta una racha buena y esta semana te la vas a ganar con crecer. Prepárate para un viaje o salida que te ayudará a reencontrarte contigo y a soltar todo lo que ya te pesaba. Cuidado con extravíos o robos, que podrías perder algo si andas distraído, y no digas que no te avisé”.

Acuario

“Este noviembre más te vale amarrarte los pantalones y cuidar tu cartera, porque podrías gastar de más en cosas que ni necesitas. No andes derrochando, que luego te me andas quejando de que el dinero se va volando”.

Piscis

“Este noviembre te trae revoluciones emocionales fuertes. Se ven discusiones o pleitos familiares, y aunque no sean tuyos directamente, terminarás metido o metida de más. Mejor guarda silencio si no conoces bien el terma, porque podrías salir raspado”.