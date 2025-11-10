Horóscopo de inicio de semana para este lunes 10 de noviembre, según Nana Calistar; las sorpresas estarán presentes

Cada vez más personas encuentran en el horóscopo una guía indispensable para comprender su día a día. Para quienes confían en la astrología, los movimientos de los astros no solo influyen en el destino, sino también en la manera en que se enfrentan las experiencias cotidianas.

Dentro de este universo de creencias y predicciones, abundan los especialistas que interpretan los mensajes del zodiaco y comparten sus lecturas con miles de seguidores.

Cada signo zodiacal tiene colores que resuenan con sus características más profundas. | Foto: Getty Images

En México, una de las voces más reconocidas es la de Nana Calistar, quien, con su particular estilo, ofrece detalladas revelaciones sobre lo que las estrellas tienen preparado para cada uno de los doce signos.

Horóscopo de hoy 10 de noviembre de 2025, según Nana Calistar

Aries

“Es importante que no dejes nada pendiente en tu trabajo, porque un descuido podría meterte en tremendo problemón. Organízate, revisa todo dos veces y no confíes en que los demás harán las cosas por ti”.

Tauro

“Eres complicado en el amor, pero también encantador. Sabes lo que quieres, sobre todo en la cama, y no te confirmas con menos. El detalle es que cuando te tratan bonito, te encariñas rápido, y ahí es donde te la aplican”.

Géminis

“Sigue insistiendo si esa persona te mueve el tapete, pero no pierdas la dignidad. No todo lo que te gusta conviene, y eso ya deberías saberlo. La vida te pondrá frente a pruebas que te mostrarán quién vale tus lágrimas y quién merece que lo mandes derechito a la chingada sin escalas”.

Cáncer

“Vienen cambios positivos en tu trabajo que te permitirán mejorar tus ingresos y sentirte más estable. Puede surgir la planeación de un viaje o una reunión familiar que te llenará de energía. Si tienes pareja, podrían recibir la sorpresa de una bendición en camino; cuida tus pasos, que los cambios lunares traen fertilidad y noticias que mueven el alma”.

Leo

“En el trabajo se viene una mejora buena especialmente en lo económico. Pero aguas, porque si no sabes administrar, el dinero se te va a ir como agua entre las manos. Aprende a invertir en cosas que te den provecho y deja de gastar”.

Virgo

“Se aproxima una situación medio confusa con alguien que te trae loquita o loquito. Pero antes de lanzarte como gorda en tobogán, sé sincero contigo y con esa persona. Si ya tienes pareja y últimamente anda más fría que un pozole recalentado, revisa tus actitudes, a veces la rutina los trae fastidiados”.

Libra

“Vienen momentos muy bonitos en tu vida, pero para disfrutarlos tienes que estar libre de broncas, deudas y resentimientos. No seas tan aprensivo ni tan celoso, que terminas ahuyentando a quien te quiere. Si estás en una relación, evita caer en la monotonía. Planea una salida, un viajecito o una escapadita romántica; la rutina mata más amores que las infidelidades”.

Escorpio

“Se vienen cambios fuertes en dinero, salud y amor, y todos dependerán de cómo actúes. Una persona de piel blanca o tono claro se aproxima por redes o por amistades, y te va a dejar sorprendido porque tiene todo lo que siempre pediste. No le saques al amor, pero tampoco te dejes llevar por las apariencias”.

Sagitario

“Cambia tu forma de pensar, que la vida no es tan mala como a veces la pintas. Vienen eventos importantes que te ayudarán a conocer gente nueva y abrir puertas en el trabajo o en tus proyectos personales. Tu carisma es tu mejor arma, pero también tu peor enemigo si lo usas sin filtro”.

Capricornio

“Ya no le tengas miedo a las oportunidades nuevas, porque justo ahí está el secreto para mejorar en lo económico y en lo emocional. El problema contigo es que piensas demasiado antes de actuar, y mientras tú analizas, otros se llevan el premio. Suelta el miedo y atrévete a cambiar el rumbo”.

Acuario

“Si quieres cambios en tu trabajo, no esperes a que te caigan del cielo. Habla, propón y mueve tus cartas, porque si no haces ruido, nadie te voltea a ver. La suerte te anda rondando, pero necesita que tú también le pongas empeño”.

Piscis

“Prepárate porque vienen cambios fuertes, mi pececito, y estos te van a hacer abrir los ojos en cosas que antes no querías ver. Te darás cuenta de quién sí merece un lugar en tu vida y quién nomás está para sacarte energía. Es momento de valorar más a tu familia y mantener lejos a quien solo llega con chismes o drama”.