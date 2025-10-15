Horóscopo de Nana Calistar de hoy 15 de octubre de 2025; vienen decisiones drásticas y cambios en el amor

La personalidad mexicana Nana Calistar, ha tomado fuerza cuando de astrología y signos del zodiaco se trata, pues diariamente da sus predicciones para las casas astrales y esta vez no ha sido la diferencia, pues compartió sus particulares vaticinios para los 12 signos del zodiaco correspondientes a este miércoles 15 de octubre de 2025.

En este campo de la astrología, existe una gran cantidad de especialistas que ofrecen interpretaciones diarias, semanales o mensuales para orientar a quienes buscan respuestas en los astros.

Horóscopo de Nana Calistar para hoy 15 de octubre

Aries

Este día especialmente, los cambios de humor serán parte radical para las personas de este signo.

“Es normal que andes medio volátil; estás pasando por una etapa donde tus emociones van de arriba pa’ abajo como montaña rusa. No tomes decisiones importantes con el corazón acelerado, porque podrías cometer errores de los que luego te arrepientas”.

Tauro

Un encuentro o acercamiento especial se podría dar este miércoles y aunque puede ser revolucionario, hay que tener calma.

“Reencuentro con una amistad que creías perdida [...] También podrías recibir un mensaje, llamada o correo que te pondrá de buen humor y hasta te devolverá la esperanza en la gente, pero no te me ablandes tan fácil”.

Géminis

Para hoy, el tema central es el amor y cómo los celos podrían dañar por completo la relación de pareja si no se controlan.

“Si ya tienes pareja, bájale dos rayitas a los celos, porque estás a nada de fastidiar lo que tanto te costó construir [...] A veces tanta pregunta termina cansando más que un sermón de la abuela”.

Cáncer

La envidia está más cerca de lo que se cree y la familia no siempre tiene buenas intenciones.

“Prepárate, porque alguien de tu familia va a soltar veneno disfrazado de consejo [...] No te me rebajes ni te enganches, porque al final el tiempo siempre pone a cada quien en su lugar”.

Leo

El cargar con el peso de lo que viven los demás está afectando a las personas de este signo y ya llegó la hora de soltarlo.

“Deja ya de cargar culpas que ni te corresponden. No eres responsable de lo que los demás hacen o dejan de hacer. No te martirices más que tu también mereces vivir en paz y no estar apagando fuegos ajenos”.

Virgo

La tentación de tener cerca lo prohibido estará muy cerca y debe tratar al máximo de evitarlo.

“Aléjate de amores prohibidos [...] No todo lo que brilla es oro, y a veces lo prohibido solo deja costales de culpa. Cuida tus cosas, podrías tener pérdidas materiales o extraviar algo importante”.

Libra

Las oportunidades podrían estar a la vuelta de la esquina y traerían la posibilidad de quitar problemas económicos. Además, hay que cuidar la salud.

“Abre bien los ojos, porque traes un proyecto o negocio entre manos que podría ser tu boleto de salida de los apuros económicos [...] Cuida tu salud: evita los excesos y controla esa dieta loca que llevas”.

Escorpio

El camino está claro Escorpio, y vienen cambios que se sentirán como una montaña rusa, pero ojo, será en lo positivo.

“Vienen cambios buenos, de esos que mueven hasta el alma. Es momento de ver hacia dónde vas y no detenerte por nada ni por nadie”.

Sagitario

Para las personas de este signo de fuego el día estará algo cargado y sentirán ganas de dejarlo todo a un lado, pero deben aguantar para llegar al brillo del mañana.

“Traes ganas de mandarlo todo al demonio y desaparecer por un rato, ¿verdad? No te culpo, pero aguanta, que las pruebas que vives ahora son las que te harán brillar mañana".

Capricornio

Un momento especial podría llegar y dejar una huella imborrable. Además, debe disfrutar lo que tiene y cómo lo vive.

“Vienen días muy especiales, de esos que se quedan en la memoria. Una relación con alguien que estimas muchísimo se fortalecerá; sentirá que por fin las cosas se acomodan y la energía fluye”.

Acuario

La inseguridad golpea las relaciones y hay que poner en una balanza si va

le la pena las duda que hay con la pareja.

“Si estás en pareja, bájale tres rayitas a la inseguridad. No puedes vivir dudando del amor todo el tiempo; o confías, o te retiras [...] Si no confías en quien amas, entonces no vale la pena seguir mendigando cariño”.

Piscis

Hay una nube de incertidumbre para las personas de este signo, y llegó el momento de tomar una decisión que podría dar un giro completo a todo.

“Estás por tomar una decisión crucial, de esas que cambian el rumbo de tu historia, pero antes de aventarte al ruego, usa la cabeza y no el corazón”.